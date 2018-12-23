Mygopen》【假標題】90％的人不知道？吃香蕉真正預防中風？部分患者小心！

這完全是標題殺人的類型文章轉換的影片，文章來自於內容農場網站，事實上適當攝取香蕉的確是有助於血壓防治的，但對於高血壓或藥物治療的患者而言，部分藥物之藥理機轉會使血鉀上升，攝取的量真的就要好好跟醫師討論了！

Mygopen

你收到影片「90％的人不知道，吃這水果，才能真正預防中風」，這裡直接告訴你裡面講的是「香蕉」啦！這是內容農場的文章轉換成影片的，但吃香蕉防中風？事實上香蕉含有豐富的鎂、鉀、碳水化合物，而鉀離子能防止血壓上升，而中風的危險因子就是高血壓，適當攝取香蕉的確是有助於血壓防治的！但重點還是不能過量攝取，以及有些人是不能多吃的！對此衛福部也有出來做保健闢謠的說明。

香蕉吃多也易發胖，另外對於腎功能不佳以及洗腎患者宜少吃！

原始謠傳版本：

原始內容農場文章：

「香蕉」是台灣很常見的水果，雖然價格動盪，不過還是經常出現在剉冰店、餐廳甜點上，因為它是對人體有超多好處的水果!



日本東京大學教授山崎利用動物試驗，比較了香蕉、葡萄、蘋果、西瓜、鳳梨、梨子、柿子等多種水果的免疫活性，結果證實其中以香蕉的效果最好。



能夠增加白血球，改善免疫系統的功能，還會產生攻擊異常細胞的物質TNF（腫瘤壞死因子）。山崎教授的試驗也發現，香蕉愈成熟即表皮上黑斑愈多，它的免疫活性也就愈高。所以從現在開始要吃熟一點的香蕉唷!



香蕉不會使白血球盲目增長，只有在數量少的時候才會大幅度增加。因此，專家們研究認為，香蕉具有的免疫激活作用比較溫和,在人體狀態健康時，並不會使免疫力異常升高。但對病人、老人和抵抗力差的體弱者則很有效果。



在日常生活中，我們不妨每天吃1～2根香蕉，透過提升身體的抗病能力來預防感染，特別是預防感冒和流感等病毒的侵襲。



山崎教授指出，在黃色表皮上出現黑色斑點的香蕉，其增加白血球的能力要比表皮發青綠的香蕉強8倍。



研究顯示，兩條香蕉，可以提供足夠能量維持90分鐘劇烈的運動。但是，香蕉不止是提供能量，還可以幫我們克服或治療好多病症和身體狀況，所以我們必需把香蕉加進每天的餐單。



內文略

謠言破解說明：

這完全是標題殺人的類型文章轉換的影片，文章來自於內容農場網站，事實上適當攝取香蕉的確是有助於血壓防治的，但對於高血壓或藥物治療的患者而言，部分藥物之藥理機轉會使血鉀上升，攝取的量真的就要好好跟醫師討論了！



重點是應該要均衡的飲食，建議每日均衡攝取六大類食物，國民健康署的說法是每日建議攝取量為 95 克（大 1/2 根、小 1 根）。香蕉雖纖維含量高，但吃多易發胖；腎功能不佳、洗腎患者宜少吃。

正確闢謠解釋：

衛福部的保健闢謠說明：香蕉含豐富的鎂、鉀、碳水化合物，鉀離子能防止血壓上升，而高血壓是腦中風最重要的危險因子，因此適當攝取香蕉，有助於血壓防治，但仍應避免過量攝取反而造成身體傷害。



一般而言，仍建議每日均衡攝取六大類食物，每類食物中宜多加變化，香蕉攝取量建議95公克（大1/2根、小1根）。若是高血壓且接受藥物治療之患者，因部分藥物之藥理機轉會使血鉀上升，建議與您的醫師討論香蕉之攝取量。



高血壓飲食原則必須合乎均衡飲食及三少二多：多蔬果、多高纖、低油脂、少加工食品、少調味料。



另外根據蘋果日報的採訪報導，振興醫院心臟內科主治醫師任勗龍表示：現在只知道地中海飲食，即攝取大量的蔬果、食用橄欖油等，可降低壞的膽固醇。當壞的膽固醇降低後，相對的中風、心肌梗塞的發生率都會下降。



目前降血脂藥物證實可降低中風及心肌梗塞發生率，但這些藥並未含鉀離子，香蕉雖含有鉀離子，和預防中風之間應沒有相連性。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：衛福部 - 吃香蕉好處多抗高血壓防中風？

本文經授權轉載自Mygopen 【假標題】90％的人不知道？吃香蕉真正預防中風？部分患者小心！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/