Mygopen》【假LINE】印尼海嘯驚心動魄影片？剪接的啦！

Mygopen
由於近期印尼發生巽他海峽火山噴發引發海嘯，在 LINE 流傳了「印尼海嘯，驚心動魄」的一段 Youtube 影片，謠言文字廣發流傳到各個群組。但事實上這段影片是在 2017 發佈的剪輯影片，仔細看的話可以發現，內容包含日本 311 大地震的影片和中國錢塘江大潮的片段，並非文字所說的印尼海嘯！
印尼海嘯驚心動魄的影片
原始謠傳版本：
印尼海潚，駑心动魄
http://www.youtube.com/watch?v=JFKEQlJSiYo
主要流傳了這段影片：
謠言破解說明：
這段影片實際上只是剪輯了許多段驚人的大自然的影片，並非純印尼海嘯的狀況，主要由於大家收到的 LINE 訊息附加上了各種不同的文字說法，所以傳到後面很容易造成誤解。
正確闢謠解釋：
這段 2017 年發布的影片內容其實剪接了不同地方的片段，除了南亞大海嘯之外，還有日本 311 大地震海嘯和錢塘江大潮的片段，讓許多網友誤解紛紛詢問「這真的都是印尼海嘯」嗎？別被 LINE 上面傳的文字誤導了。
本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】印尼海嘯驚心動魄影片？剪接的啦！
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