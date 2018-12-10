胡，怎麼說》為了孟晚舟，中國突然出現了「人權」...

人權，人權，為了「孟晚舟」一人，中國突然大量出現「人權」二字！



中國華為集團大公主、接班人孟晚舟1日在加拿大溫哥華被捕，涉嫌罪名是詐騙多家金融機構從事違反美國制裁伊朗的交易禁令，中國外交部、中共喉舌媒體新華社、人民日報，這兩天齊聲嚴厲批判加拿大，措詞都強調孟晚舟的「人權」。

華為財務長、創辦人任正非的女兒孟晚舟在加拿大溫哥華被捕，中國外交部、中共喉舌媒體新華社、人民日報齊聲嚴厲批判加拿大，措詞都強調孟晚舟的「人權」。（路透）

看了中國官方及媒體所用詞句，如果沒看主詞，還以為是各國在譴責中國又在濫捕維權人士，或非法拘押他國的旅中人士。即使看了全文，一個感覺就是，中國大罵加拿大、美國的措詞，用來罵中國自己，也才算剛剛好而已。



孟晚舟所涉罪責及其權利，都尚待美、加兩國依司法程序決定，先看人民日報批判加拿大的用語:「粗暴踐踏其基本人權，侮辱其人格尊嚴，這哪裡是一個文明國度所應有的做法？」這不是正好重重打臉中國過去如此、現在尤為惡劣、未來也無望改變的惡質作為嗎？



華為是中國視為「重中之重」的黨政軍產複合體企業，孟晚舟是中國權貴，又富又貴，中國的「人權」是權貴專享的特權，這是其半公開的潛規則，加拿大竟以法律相繩，予以刑事逮捕，並依刑事程序給她上銬加鐐，難怪中國官方及媒體跳腳怒罵。

華為是中國「重中之重」的黨政軍產複合體企業，中國的「人權」是權貴的特權，這是半公開的潛規則，加拿大竟以法律相繩，並依刑事程序給她上銬加鐐，難怪中國官方及媒體跳腳怒罵。（法新社）

中國愈講基本人權、文明國度，反而更自曝中國蠻橫施壓，要求其權貴在西方國家也享有特權。



中國權貴的「基本人權」，在不是文明國度的中國，境內絕大多數人民、以及他國旅中人士是不能享有的。劉曉波、劉霞夫婦的遭遇悽慘，在此就不多述；新疆兩百萬維族穆斯林被關進再教育營，他們的基本人權、人格尊嚴呢？不但被中共踐踏，更被深埋在極權黑洞中；瑞典公民桂民海在中國境內被非法拘押，只是諸多案例之一。一般平民百姓被關押、被認罪、被消失...，更難以計數。



中共官媒集中砲火猛轟加拿大，對逮捕孟晚舟背後主因的美國，則從原先措詞嚴厲的視同「宣戰」，改為較緩和的抗議及嚴正交涉等。除了避免壞了川習會稍緩美中貿易戰的大局外，「先加後美」應是訴訟策略考量，藉保釋聽證程序拖延孟晚舟留在加拿大的時間，以免被迅速引渡到美國受審，中國顯然視加拿大為較軟的杮子，希望由中、加兩國外交解決、放人。再設法釜底抽薪，要求美國撤銷對孟晚舟的逮逋令。

中國大力抨擊加拿大爭取孟晚舟的人權，反觀新疆兩百萬維族穆斯林被關進再教育營，他們的基本人權、人格尊嚴呢？不但被中共踐踏，更被深埋在極權黑洞中。（法新社）

中國媒體批美國的用詞，其實也在打臉中國自己，像指美國用其國內法「長臂管轄」、專搞「單邊霸權」，只要看看中國怎麼施壓國際航空公司及企業，逼迫把「台灣」改為「中國台灣」的？中國就是用其國內法惡搞台灣及國際企業！



中國「1根手指」指責美國，「4根手指」反指自己霸道、野蠻。當然，中國看不到自己的霸道、野蠻，身在台灣卻親中、依附中國的紅頂政、商、媒「九二共識們」，以及充斥在台灣內部的小「華為們」、小「孟晚舟們」，當然也就看不到中國的霸道、野蠻。這些九二共識「們」等，更令人不齒！

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