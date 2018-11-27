胡，怎麼說》正負8％造成政治版塊移動

這次九合一選舉，民進黨雪崩式慘敗，從政黨得票率來看，2018年、2014年兩次選舉比較，國、民兩黨都是8%的加減，一加一減的正、負之間，兩黨的地方首長席次幾乎剛好倒過來，民進黨從13席變6席、國民黨從6席變15席。

得票率與席次消長固然影響很大，但最值得注意的是，

1，這是民進黨完全執政（總統及國會多數黨）後第一敗，2，中國因素直接介入台灣內部選舉並取得戰果。

先看得票率變化，2014年地方首長選舉，民、國兩黨得票率是47.55%比40.7%，2018年，民、國兩黨是39.16%比48.79%，國民黨加了8.09%、民進黨減了8.39%。這8%的加減，造成席次大幅消長，兩黨的地方執政版圖翻轉，勢將衝擊民進黨在中央的執政基礎，更將直接衝擊2020年總統大選。

這8%的加減，造成席次大幅消長，兩黨的地方執政版圖翻轉，勢將衝擊民進黨在中央的執政基礎，更將直接衝擊2020年總統大選。 （路透社）

民進黨過去不是沒有敗選過，近20年來敗的最慘的一次，是2008年的立委、總統接連選舉，那是陳水扁總統任期將結束時，1月的立委選舉，民、國兩黨得票率是38.65%比53.48%，3月的總統大選，民、國兩黨差距更大為41.55%比58.44%。

2012年總統及立委選舉，民進黨雖稍有起色，但仍敗下陣來。

直到2014年地方首長選舉、2016年總統及立委選舉，民進黨才連下兩城，總統選舉得票率以56.12%狂勝國民黨的31.04%，並取得立院過半席次，首度完全執政。這回九合一選舉慘敗，是完全執政後首敗，同時是2014年太陽花學運後的首敗，不少外國媒體因而解讀為台灣選民選擇親中路線。

這回九合一選舉慘敗，是完全執政後首敗，同時是2014年太陽花學運後的首敗，不少外國媒體因而解讀為台灣選民選擇親中路線。（資料照）

民進黨必須注意的是，這次慘敗，是否為雪崩式敗選的谷底？或只是繼續雪崩的開端而已？

檢討很容易，檢討別人更容易，從各選區分區的得票情形來看，民進黨失敗的直轄市及縣市，大都是在各區或鄉鎮市都敗，這就不是單一或幾個因素，而是整體出狀況，包括政策方向、選戰攻防策略等等。

那8%的選民為何跑掉？比2016年總統大選為何少了17%？如何設法找回這8%到17%選票，就成了重中之重！

中國網軍介入固然是民進黨敗選要因之一，但是，這種不利因素過去本就有、這次中國食髓知味、又有新科藍軍眾地方首長為羽翼，未來只會變本加厲、赤色網軍更猖狂，如果只找原因，以及指責怪罪誰，而不去找或找不到對策，下次選舉束手無策，就不只被宰割而是凌遲！而且被教訓、被宰割、被凌遲的將是台灣！

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