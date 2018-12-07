胡，怎麼說》公平正義的社會價值，會像骨牌般倒下嗎？

九合一選舉，國民黨大勝；選後，行政法院對兩件「不當黨產」案的裁定，都是國民黨方面贏了，可以繼續擁抱、動用黨產。一個大問號是：公平正義的價值，在選後會像骨牌一張張倒下嗎？

昨天，最高行政法院最終裁定，黨產會向國民黨追徵的8.6億元不當黨產，應停止執行，全案確定。（資料照）

大家都說，選票會說話，選舉會掃掉不公不義、不符民意的東西。但是，選後卻出現諸多相反現象，不公不義反而更猖狂，像黑道結合地方派系大舉重掌議會，就是一種反淘汰。

像黨產案的裁定，我毋寧相信只是個案、巧合，卻令人有司法也「西瓜偎大邊」的印象，而且這恐怕只是前面兩張骨牌而已，未來倒下的可能更多。

選後三天，台北高等行政法院裁定，解凍婦聯會被黨產會凍結的385億元不當黨產。

北高行的裁定，說白了，就是婦聯會可以諸法皆空、自由自在的動用名下的385億元黨產，愛怎麼花就怎麼花，像馬英九當年那樣，打著「黨產歸零」的幌子，黑箱搞三中交易、五中交易，有如五鬼搬運，賤賣、挪移到阿九之友手中，當然也可以。

選後三天，台北高等行政法院裁定，解凍婦聯會被黨產會凍結的385億元不當黨產。（資料照）

這385億元，就是當年來自人民血汗錢的「勞軍捐」，不是婦聯會賺來的，所以黨產會先凍結、再要求還財於民。行政法院的裁定，卻好像那385億元是天上掉下來給婦聯會撿到的，所以可以自由支用。公平正義何在？

昨天，最高行政法院最終裁定，黨產會向國民黨追徵的8.6億元不當黨產，應停止執行，全案確定。

這8.6億元是黨國威權時代以「轉帳播用」方式，將國有房地產無償轉移到國民黨手中的。這明明是公家財產，被黨國黑手強奪，落到國民黨手中。最高行政法院的裁定，讓國民黨在勝選後，又贏了錢的黨產官司，得意笑的合不攏嘴。公平正義何在？

像反年金改革團體，在這次選戰操作「教訓民進黨」、「反民進黨」，大獲成功，又謀劃在14個月後的總統及國會大選，趁勢進逼，要讓反年改的藍軍攻下總統及國會多數，廢掉年改法案、推翻年金改革，恢復18%，他們又可繼續爽領優渥的年金。不管年金破產、不管國家財政、不管下一代...。公平正義何在？

政黨勝選、敗選，個人當選、落選，都是民主之常，但是，公平正義的社會價值，竟也被一次選舉就掃掉、推翻、改寫了嗎？你的一票，是投給這的嗎？

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