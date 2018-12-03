胡，怎麼說》改革一牧場，選票一雞排！

「選舉一畚箕，民主一湯匙（Lots of elections，little democracy）」，經濟學者、監委陳師孟譯自《經濟學人》上的一篇文章，並以此為篇名發表一篇感嘆民進黨慘敗的深刻文章。這裡借此一篇名做引伸，也談民進黨之敗，「改革一牧場，選票一雞排！」



台語有句俗諺「做一湯匙，講一畚箕」，意在諷刺空口白舌、吹牛皮的人。

民主、民主，人民當家作主，但多數選民卻用神聖的一票，選出過去記錄很不堪的「民王」，民主開倒車、反淘汰，這是陳師孟與很多人的共同感慨。（資料照，記者王榮祥攝）

這次九合一選舉，卻是赤口向天、白舌入地這類人出頭天大勝。民主、民主，人民當家作主，但多數選民卻用神聖的一票，選出過去記錄很不堪的「民王」，民主開倒車、反淘汰，這是陳師孟與很多人的共同感慨。



選舉分出勝負，當然要接受結果，無論贏家、輸家，相互尊重，大家仍是同一市、同一國的。選後，敗選的陳其邁展現輸家風度；贏家韓國瑜陣營，只要看挺韓大將朱學恒大張旗鼓演出24100份雞排大秀，就可看出其心態就是，選舉贏了你，還要趁勝一直踐踏你，簡直不把投給陳其邁的選民都踐踏了就不罷休。



選後，挺韓媒體更誇張的再造「韓神」，甚至有如為韓神加「金身」，簡直金光閃閃、瑞氣千條、威風無敵。韓粉則繼續逞威，民進黨新當選新北市議員的戴瑋姍，只不過繼續延用「韓導」稱呼韓國瑜，就被韓粉灌爆臉書，逼她道歉，否則威脅要罷免她。

民進黨新當選新北市議員的戴瑋姍（中），只不過繼續延用「韓導」稱呼韓國瑜，就被韓粉灌爆臉書，逼她道歉，否則威脅要罷免。（資料照，記者陳志曲攝）

韓國瑜當選高雄市長，還沒上任，韓粉既然不准人家稱「韓導」，那麼，就比照習近平，稱韓大大、韓皇，私下則稱韓包子，可以嗎？



回到「雞排」話題，高雄人排隊領免費雞排的雞排熱，不少人的感想卻是，民進黨蔡英文政府「改革一牧場，選票一雞排」，牧場養了雞鴨豬牛羊...一大堆，卻大都沒做好、或做了讓人民無感、或先拉屎讓人反感，選舉結果顯示，吸引選票力竟還不敵「一塊雞排」。



為何一個牧場的改革，不敵一塊雞排？民進黨政府的根本問題就在這裡了。選民仍是一樣的選民，政黨完全不能怪選民的民主素養，民進黨自己必須全盤檢討政策決策過程、選舉策略、制訂及執行政策的「人」，政務官、立委（尤其不分區立委）、黨工等等，為政策辯護的「戰力指數」竟低到破表，影響選情很大的公投案，不但未能掌握機先，強力辯護反擊，迫近投票危機已現時，更形同棄守！

民進黨蔡英文政府「改革一牧場，選票一雞排」，牧場養了雞鴨豬牛羊...一大堆，卻大都沒做好、或做了讓人民無感、或先拉屎讓人反感，選舉結果顯示，吸引選票力竟還不敵「一塊雞排」。（資料照，記者洪定宏攝）

被稱為左爺、反民主鬥士的中國復旦大學研究員宋魯鄭，對這次台灣選舉結果下的結論是，「兩岸制度之爭已近尾聲，台灣民主走到「最後」，將以水到渠成的統一謝幕。」



得意了，中國和台灣的「宋魯鄭們」！台灣的選民們，你們的一票讓「宋魯鄭們」得意了，也快樂的吃雞排！但是，未來如果讓「宋魯鄭們」得意到「最後」，那麼，終極統一的那塊雞排，將是民主台灣的「最後晚餐」！

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