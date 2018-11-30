胡，怎麼說》選後狼頭狐尾全都露，一中各表已自宮！

選後，原來掩藏的狼頭、狐尾，全都原形畢露，為了取悅中國，主權國格皆可拋！「一中各表」在中國面前不能講，引刀「自宮」了！

九合一選舉結束了，台灣的政局被翻轉。慘敗的民進黨，正陷入內部風暴，大鳴大放、互相攻詰，但怎麼做都不是，如何面對變局，尚無因應對策，像一群盲鳥亂撞，目前還還找不到出路。

勝選的國民黨，則驕狂之色幾乎毫不遮掩，選前遮掩不談的「中國因素」等，選後全都赤裸裸的露了出來。

最明顯的兩個指標，一是韓國瑜勝選高雄市長後，立即表態承認「九二共識」，將與國民黨籍縣市長成立「九二共識連線」、設兩岸工作小組。韓國瑜一如預料將兌現「人進的來、貨出的去」政見支票，全面寄希望於中國。

韓國瑜一如預料將兌現「人進的來、貨出的去」政見支票，全面寄希望於中國。（資料照）

二是國民黨魁吳敦義，急攬戰功、收割戰果之際，更搶著向中共當局表態，他稱:「你不能在大陸（中國）的前面講一中各表，公開講這個不行！」

其實，國民黨本就是代表「一個中國」在打這場選戰；其實，中國透過赤色網軍介入力挺藍軍，貫穿整個選舉過程。

只是，在選戰熾熱，「教訓民進黨」、「討厭民進黨」掀起狂潮之下，民進黨也的確有不少該被教訓、被怨嘆、被討厭的地方，中國黑手入侵的警訊被淹沒了。

其實，國民黨老早就把「九二共識、一中各表」的下半句「自宮」掉了，只是不公開承認，馬英九執政當年，中國派陳雲林來台，馬政府派警察強迫沒收、拆除中華民國國旗，就是明顯的事例。

馬英九執政當年，中國派陳雲林（左）來台，馬政府派警察強迫沒收、拆除中華民國國旗，就是明顯的事例。（資料照）

之後，國、共兩黨談九二共識的提法，中共一律是「一個中國原則的九二共識」，國民黨則只提「九二共識」，「一中各表」就偷偷自宮、閹割掉了。

吳敦義是首先講出「不能在中國的前面講一中各表」的國民黨黨魁。以吳敦義的老練，急急在勝選後坦白講出中共愛聽的話，當然是在向北京當局表態、搶功、搶當親中國勢力的台灣總代理，藉此表白「九二共識連線」的頭頭就是我吳敦義，「我辦事，你放心」，爭取中共高層青睞。

勝選後如此競相諂媚中國、倒向中國、朝拜中國，真是醜態百出、狼頭虎尾全都露哦！投給藍軍的台灣選民們，有沒有發現，你的一票，原來是投給這個的呀？！

吳敦義是首先講出「不能在中國的前面講一中各表」的國民黨黨魁。（資料照）

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