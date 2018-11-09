胡，怎麼說》史上最黑政治亂倫-國共勾搭、藍赤同謀

國民黨陣營狠批柯文哲競選辦總事小野挺陳其邁是「政治亂倫」，其實，這句話用在罵小野，大錯！用來罵國民黨自己，才算剛剛好而己！



國民黨何不照照鏡子，看看自己在搞什麼鬼？國共勾搭、藍赤同謀，那才是史上最黑政治亂倫！

國民黨的「共主」馬英九，過去競選總統時的口號是「不統、不獨、不武」，上任總統後卻大推親中政策，這兩天連口號也改了，發表「後三不」，即「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」，說白了，其實就是屈服、不抵抗。（資料照，記者廖振輝攝）

國民黨過去要台灣人民反共、仇匪、恨匪，現在卻親共、舔共、全面倒向中國。這不叫政治亂倫、什麼才叫政治亂倫？



再看，國民黨的「共主」馬英九，過去競選總統時的口號是「不統、不獨、不武」，上任總統後卻大推親中政策，表面上仍唱「前三不」；這兩天連口號也改了，他發表「後三不」，即「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」，說白了，馬的「後三不」其實就是屈服、不扺抗、可以放棄主權，以統一為前提、全面全倒向中國，國共勾搭、「反獨促統」實質上等於共謀殺害中華民國國格。這不叫政治亂倫、什麼才叫政治亂倫？



又看，這次選戰，中國赤色網軍長驅直入，全面力挺它欽定的親中統派政黨及候選人，更與藍軍、藍粉、韓粉等網軍裡應外合，聯合作戰包圍猛攻綠營。選舉本是台灣內部民主之爭，藍營卻為了倒綠奪權，竟與企圖併吞台灣、滅亡中華民國的中國形成藍赤合軍。這不叫政治亂倫、什麼才叫政治亂倫？

選舉本是台灣內部民主之爭，藍營卻為了倒綠奪權，竟與企圖併吞台灣、滅亡中華民國的中國形成藍赤合軍。這不叫政治亂倫、什麼才叫政治亂倫？（資料照，記者劉信德攝）

還有，嚴重政治亂倫的就是，由藍轉紅的媒體、名嘴、網紅等等，他們打著民主、藉著言論自由卻為最反民主、最專制極權、最箝制言論自由的中共政權服務，與中國網軍巨魔沆瀣一氣！



再檢視藍紅聯合掀起韓流浪頭的核心韓國瑜，他提的「貨賣的出去，人進的來，高雄發大財」，根本就是當年馬英九牛皮吹破的ECFA、服貿協議的「全面倒向中國」的翻版，當中國貨、人，都大舉入侵各行各業，只會讓大多數台灣人民更苦哈哈，只有極少數藍紅買辦賺飽飽發大財。這在服貿爭議及太陽花學運時，早已討論的很清楚，卻又藉韓流捲土重來，欺騙大眾。由此也可見馬英九的「後三不」與韓流互為表裡，藍紅把台灣「全面倒向中國」之陰謀，已圖窮匕現！

韓國瑜在北農總經理任內吹大牛、亂花錢，實際上連賣水果到士林夜市、京華城、麗星郵輪都完敗。（記者黃佳琳攝）

以小小的賣水果，檢視韓國瑜在北農總經理任內作為，吹大牛、亂花錢，實際上連賣水果到士林夜市、京華城、麗星郵輪都完敗，時力北市議員候選人吳崢一張小表就刺破韓的牛皮，因而遭韓粉狂批。吳音寧上任後，不吹牛、只做實事，才真的把水果直接賣到帛琉。