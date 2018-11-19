胡，怎麼說》魔爪滾開！台灣，不是中國的一點！

「中國，一點都不能少」，金馬獎爆發中國、台灣的國家認同爭議，剛犯事的中國藝人范冰冰，馬上政治表忠來為自己的犯事洗白，在微博即時上，轉貼一張中國共產黨青年團中央的一張中國地圖，上面寫著這句。



范冰冰的投機、殘忍、無情、自私，在此事赤裸裸的曝露，為了替自己逃稅事件塗脂抹粉，不惜煽動中國酸民的侵略性民族主義烈火，刻意把中國與台灣之間的長期裂口撕的更大，甚至拉所有中國、台灣、香港等藝人下水，「一點都不能少」竟演變成「一個都不能少」，一個個被赤色激進酸民獵巫式逼迫向中共表態。

中國藝人范冰冰當年也曾經是金馬獎的座上賓，如今慘被中共當局查稅，趁著這次金馬獎風波，連夜轉貼共青團微博，被解讀是向中共表忠。（資料照，記者趙世勳攝）

不過，范冰冰祭出「中國，一點都不能少」，更直接擊中並揭露了中國的要害，「一點都不能少」正是中共政權為禍人民、威脅世界和平的核心問題之所在。

對內，中國在中共一黨專政下，專制極權、全面控制人民、鎮壓異己，它「一點都不能少」，人民就「一點都不剩」，新疆維族就是這樣被關進再教育營的柵牢中，現在它又企圖對台灣下手...。



對外，中國擺出「一點都不能少」的強橫粗暴，它宣稱台灣是它的、南海是它的、釣魚台是它的...，還沒說出口的是，亞洲是它的、世界也是它的、月球、火星也是它的....。地圖任由它畫、任由它點，然後它鴨霸的說，點到的都是它的、一點都不能少...。這就是為何中國成為當今威脅世界和平的最大禍源。



台灣，當然不是中國的一點！台灣，是2300多萬人民的台灣！台灣實施民主制度，人民享有自由、人權，台灣是主權獨立國家，現在叫做中華民國，未來要如何處理，都要由2300多萬人共同決定，不必也不容中國指指點點！

金馬獎最佳紀錄片「我們的青春，在台灣」導演傅榆，發表得獎感言說「我希望我們的國家，有一天能被當做獨立的個體來看待，這是我身為台灣人的最大願望」。這是大多數台灣人民的心聲，也沒有挑戰或批評中國，而台灣是言論自由的國度，人人都有表達對國家願景的自由，傅榆何錯之有？何罪之有？

就是這張中國共產黨青年團中央的「中國一點都不能少」，在金馬獎典禮後，許多中國藝人紛紛轉貼表態。（取自共青團微博）

中國赤色網軍及深藍網軍，竟然以極不堪的侮辱女性言詞辱罵她，以及反駁「中國台灣」說法的文化部長鄭麗君，台灣親中統派媒體也猛烈批評她，對她羅織「破壞金馬默契」的莫須有罪名，這根本就是把中國思想審查、箝制言論自由的黑手，直接引入金馬獎、伸進台灣，它們攻擊霸凌愈烈，反而愈曝露它們為專制政權服務的墮落闇黑面目！



再看中國藝人涂們講「中國台灣」金馬獎、徐崢以「中國電影」統包台灣電影、鞏俐杯葛不上台頒獎等等，讓台灣人民看了、聽了很火大，批評砲火很猛，但我不非難他們，他們不管是極權體制內化、專制既得利益共犯結構、自願、被逼，都是在向他們的國、統治他們的共黨表忠；他們的言行可厭可鄙，但影響不了台灣人民。他們的背後，彷彿依稀可見到一隻專制的巨魔之爪在操控！