胡，怎麼說》「舉報台獨」賤招巨魔化、植入台灣選戰

善心歌手詹雅雯受邀在陳其邁的場子演唱，竟遭藍、赤網軍及韓粉網路霸凌、辱罵，這種惡行根本就是黃安「舉報台獨」濫賤招巨魔化，中國的巨魔黑惡手伸入台灣，封鎖台灣的言論自由，操控台灣的選舉！

這次選戰，遭受赤、藍網軍霸凌迫害的，何只詹雅雯一人？

中國的巨魔黑惡手伸入台灣，封鎖台灣的言論自由，操控台灣的選舉！這次選戰，遭受赤、藍網軍霸凌迫害的，何只詹雅雯一人？（資料照）

打擊台灣、醜化政府的假新聞，經追蹤，很多是中國「內容農場」產製，據報導，中國對台灣網路戰部署，早已由農轉工，升級為「巨魔工廠」。



民間組織「王立第二戰研所」日前在臉書發布一張「中國對台選舉干預流程圖」，並分析指出，這是一個極為完整的「產業鏈」。巨魔工廠絕非空穴來風，它是一個完整的產銷系統，從產製、傳播、擴大效果、接收回應再加大攻擊回應力度、更分數波段再攻擊...。



黃安的「舉報台獨」濫賤招，所以屢屢得逞，是因背後有中國專制政權巨魔暗挺，「舉報台獨」針對的主要是在中國有演出機會的藝人，威脅封殺其演出的節目或戲劇在中國播出。其行徑非常可惡可鄙，但為害尚有侷限。

黃安的「舉報台獨」濫賤招，背後有中國專制政權巨魔暗挺，現在，「舉報台獨」的卑鄙手段擴大升高，更巨魔化，中共「巨魔」的黑手，竟直接伸進台灣。（翻攝自微博）

現在，「舉報台獨」的卑鄙手段擴大升高，更巨魔化，中共「巨魔」的黑手，竟直接伸進台灣，直接介入操控台灣選舉，更與台灣的親中統派政黨及候選人陣營「裡應外合」，赤、藍網軍聯手，扶植中國欽定的人選，取得可影響及掌控台灣未來前途的重要公職。其為禍台灣之烈，何只較黃安的舉報台獨高出千倍、萬倍？



中共巨魔把攻擊對象，政治無限上綱到不管你是否支持台獨，只要你發表具影響力的挺綠言論，被它們認為妨礙「反獨促統大業」，就可能被鎖定網攻對象。像詹雅雯，只是受邀演唱熱場，就被認為在幫陳其邁助陣造勢，對韓國瑜選情不利，就慘遭霸凌...。



觀察這次選戰，可以看出中國的操作策略及目標，就是赤、藍網軍共同推波助瀾，掀起韓流，全力支持韓國瑜，攻下高雄市長寶座，做為反獨促統的「灘頭堡」，就可以如一把尖刀插進綠營大本營。綠營守城大將陳其邁，當然是它要攻倒的主目標。

這次選戰，可以看出中國的操作策略及目標，就是赤、藍網軍共同推波助瀾，全力支持韓國瑜攻下高雄市長寶座，做為反獨促統的「灘頭堡」，就如一把尖刀插進綠營大本營。（彭博）

灘頭堡攻防戰的最後10天戰事，一定更慘烈。請問高雄市的選民，你的一票要阻止巨魔入侵？或讓巨魔得逞？