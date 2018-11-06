胡，怎麼說》這一票投錯，恐怕沒有後悔藥...

為什麼這次選舉讓很多人憂心？因為，在中國黑手介入之下，這一票如投錯，恐怕就再也沒有「後悔藥」，台灣價值、民主價值將一路歸西，台灣被全面倒向中國、被專制狂潮吞噬後，將成為不可逆狀態。

年底選舉將屆，各種宣傳造勢花招讓人眼花撩亂。在中國黑手介入下，這一票如投錯，恐怕就再也沒有「後悔藥」，台灣價值、民主價值將一路歸西，台灣將被專制狂潮吞噬。（記者蔡文居攝）

民主，就是選民可以有「後悔藥」，選錯人或選錯黨，下次就不投給那個人、那個黨，這就是鐘擺效應、政黨輪替。



但是，中國外力介入台灣的選舉，利用台灣的言論自由破壞言論自由，利用民主破壞台灣的民主，使得民主自我調整的機制被破毀。當台灣被倒向中國、被倒向專制，就沒有回頭的機會。



中國長期有計劃的製造假新聞、培養網軍，做為攻擊台灣的砲火，更與台灣內部親中派裡應外合，藍、紅網軍聯合作戰，密集發砲掃射，搞網路霸凌、數位獨裁，一方面為它欽定的候選人及政黨推波助瀾、助陣造勢，一方面鎖定目標發動狼群式包山包海攻擊，凌壓異議言論，製造寒蟬效應。

中國製造假新聞、培養網軍，做為攻擊台灣的砲火，更與台灣內部親中派裡應外合，搞網路霸凌、數位獨裁，一方面為它欽定的候選人及政黨推波助瀾、助陣造勢，一方面鎖定目標發動狼群式包山包海攻擊，凌壓異議言論，製造寒蟬效應。圖為金防部「聯信操演」。（資料照，記者吳正庭攝）

就以最近的三件反韓流、遭圍攻事件為例。



民進黨立委邱議瑩批判韓國瑜的「陪睡說」，除了遭藍紅政媒圍攻，藍紅網軍更全面包圍以最高密度攻擊，臉書被超大量惡毒、惡意的留言洗版攻佔。



基進黨高市議員候選人陳柏惟，一一破解韓國瑜的政見就是「豪洨」，結論直指韓國瑜政見「不能說出的秘密」就是「全面倒向中國」！他的解構直接擊中韓國瑜的要害，因此，除了被國民黨人士威脅，網軍也對他發動攻擊，因他尚不是紅藍網軍鎖定對象，而基進黨正面迎戰韓流，論理論事義正辭嚴，支持網友紛紛力挺，聲勢不減反增。



音樂人陳國華在臉書談一個「老北漂」的心情，指韓國瑜政見就如一個大肉包，剝開裡面卻沒有餡...，馬上遭到狼群式攻擊，迫使他立馬刪文、還貼出道歉文、表示以後會閉嘴。

基進黨高雄市議員候選人陳柏惟一一破解韓國瑜的政見是「豪洨」，結論直指韓國瑜就是「全面倒向中國」，直接擊中韓國瑜的要害，除了被國民黨人士威脅，網軍也對他發動攻擊。（記者朱沛雄攝）

從網軍肆無忌憚囂張的情勢來看，台灣價值、民主價值、言論自由價值，對絕大多數台灣人民及後代子孫而言，都是人生中絕對不可或缺的，但是，對中國專制政權來說，對受其役使的網軍來說，對全面全向中國的政、媒來說，都只是「屁」。



一投錯恐成千古恨，再回頭已無後悔藥！