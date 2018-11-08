胡，怎麼說》網路獵殺-催狂魔肆虐中...

這是一場黑魔法的網路獵殺！分析韓流、韓粉、赤色網軍、藍營對付異己的手法，就像「哈利波特」小說中，佛地魔的門徒施展黑魔法，甚至如「催狂魔」圍攻，吸走你的希望，把你推入絕望的闇黑深淵中！



如果你公開批韓挺陳，並且擊中韓國瑜要害，或對陳其邁選情有助，你就可能被鎖定為網路霸凌圍攻、甚至網路獵殺的對象。像知名作家藤井樹、時力立委及音樂人林昶佐、高市文化局長尹立、知名作家小野，以及音樂人陳國華、民進黨立委邱議瑩、基進黨高市議員參選人陳柏惟等等等的遭遇。

這是一場黑魔法的網路獵殺！如果公開批韓挺陳，並且擊中韓國瑜要害，或對陳其邁選情有助，你就可能被鎖定為網路霸凌圍攻、甚至網路獵殺的對象。（資料照，記者張忠義攝）

以下就以佛地魔的黑魔法分析藍紅網軍的戰術:



噩噩令-蠻橫咒，由藍紅媒體發動挺韓，並配合藍紅網軍，聯手以大量網路聲量，控制言論市場，就如祭出「噩噩令-蠻橫咒」，蠻橫的強迫大眾接受「韓國瑜永遠不會錯」，即使你明知那是假，也因受制而噩噩的只能當寒蟬，不敢異議、反對。



咒咒虐-酷刑咒。如果你批到韓國瑜要害、挺其邁太有力，那你可能遭到網路酷刑咒，大量網軍攻佔你的臉書等，更連續不斷以惡毒言詞罵你，並製造不利於你的假消息大量傳佈，讓你如遭網路酷刑凌虐，迫使你道歉、刪文。



撕淌三步殺。藍營對小野的「人格謀殺」，就像是使出這項殺著咒語。小野是享譽多年的知名作家，長期一路走來關心台灣文化，他這回擔任柯文哲競選辦總幹事，日前以一個自由人的身分，公開力挺陳其邁，竟遭藍營批判為文化門神，並遭網軍圍剿，而失聲痛哭。

小野日前以一個自由人的身分，公開力挺陳其邁，竟遭藍營「人格謀殺」，批判為文化門神，並遭網軍圍剿，而失聲痛哭。（記者沈佩瑤攝）

阿哇呾咯呾啦-佛地魔的索命咒。佛地魔如成功施咒奪命，那麼，它即可重獲人身，從此宰制魔法世界。這次選舉，國民黨舊威權勢力在背後中國勢力加持給力下，企圖藉這次選舉重奪政權，宰制台灣，驅使台灣倒向中國，這像不像黑魔法門徒及其背後佛地魔的企圖？



催狂魔，聽命於佛地魔的攝魂魔怪。藍紅網軍以網路超大量的惡毒謾罵留言洗版並霸佔，讓你完全被淹沒在無窮無盡的黑暗中。邱議瑩因批判韓國瑜口出的「陪睡說」，竟遭藍紅網軍百萬以上惡質留言逼迫她向韓國瑜道歉，有如遭催狂魔圍攻，但她並未屈服。



選舉日近、選戰更熾，網路上藍紅催狂魔將更猖狂，「疾疾，護法現身！」可保護免受催狂魔之害，台灣的護法就是全國選民。