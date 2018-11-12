胡，怎麼說》韓國瑜的「夜襲」、馬英九的「新三不」

一首「夜襲」，反而讓當年高唱反共、反攻，現在卻成了親中、急統、舔共的國民黨黨國威權集團真面目，無所遁形！



「夜色茫茫，星夜無光...，鑽向共匪的心臟，...」，這首反共殺匪的軍歌「夜襲」，後經稍改歌詞把「共匪」改為「敵人」，現在竟成了國民黨陣營韓國瑜、丁守中等等最夯的競選主打歌。

一首「夜襲」，反而讓當年高唱反共、反攻，現在卻成了親中、急統、舔共的國民黨黨國威權集團真面目，無所遁形！（資料照，記者黃佳琳攝）

當年要我們「殺共匪」的是他們，現在，當年的「共匪」，成了他們最大的「友軍」，更是「反獨促統」的同路人。



現在他們高唱的，手握刀槍...，鑽向敵人的心臟...的「敵人」，當然不會是中國，而是所有反對及阻礙台灣被中國統一、被併吞的政黨及台灣人民。在這次選戰，中國透過網軍與親中統派聯合作戰，藍、紅兩網軍廣為傳播韓國瑜帶動唱那首殺氣騰騰的夜襲，赤裸裸曝露他們的意圖。



韓國瑜的「政見」，絕大多數經不起解析，更遑論實證，從日前的政見辯論會上看，他不只是「肉包子沒餡」，「草做的包子」才差堪比擬，且從裡到外都是。



不過，在「草做的包子」裡卻埋藏著一個尖刺的核心，那就是全面倒向中國、台灣被統一。當然，韓國瑜及國民黨陣營都把那個被統的核心緊密包裝，儘量不外露。

馬英九日前喜滋滋的提出他的不排斥統一...等「新三不」，韓國瑜馬上稱「現在不談統獨」，切割唯恐不及，馬英九立時成了票房毒藥。（記者黃耀徵攝）

馬英九日前喜滋滋的提出他的不排斥統一...等「新三不」，韓國瑜馬上稱「現在不談統獨」，切割唯恐不及，馬英九立時成了票房毒藥。原因就是，韓國瑜畫的所有大餅、吹的所有氣球，像「貨賣的出去、人進的來」、「高雄大發財」等等，核心都是倒向中國、台灣被統，馬、韓本就是互為表裡，但是，「被統」現在「只能做，不能說」，馬英九的新三不卻道破韓國瑜及國民黨陣營的「終極意圖」。



韓國瑜吹的氣球、畫的大餅，馬英九當年推ECFA、服貿協議等兩岸經濟統合、政治接受一中、台灣向中傾斜時，都已牛皮吹過且吹破，大餅只有少數紅頂政商、兩岸買辦集團吃飽飽、發大財。現在，韓國瑜換個包裝、漫天喊價、網軍造神，就掀起韓流巨浪之時，馬英九卻將之說破，難怪韓流韓粉要馬靠邊站就好。



韓粉製造的子虛烏有耳機、髮蠟哥臨時演員被抓包，竟使出這種不入流的下三濫戰術，被抓包還硬柪，顯示韓流正在退潮，這裡就不再論。

韓國瑜換個包裝、漫天喊價、網軍造神，就掀起韓流巨浪之時，馬英九卻將之說破，難怪韓流韓粉要馬靠邊站就好。（記者王榮祥攝）

「夜襲」在韓粉唱來也許很激昂，但很多台灣人聽後感受則是，黨國威權集團結合赤色專制政權的洪流，正襲向台灣、襲向民主！



台灣人民能以選票扺抗洪流、捍衛台灣民主嗎？