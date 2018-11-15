胡，怎麼說》故宮亂怒，馬英九用肚臍思考嗎？

「見笑轉生氣，生氣更見笑！」前總統馬英九怒了，卻是信口開河亂怒，反而自曝一提故宮就意識形態衝腦，只用肚臍思考！



故宮建築老舊，必須整建，才能善加保護館藏的寶貴文物等人類文明共同遺產，馬英九擔任總統時就曾提出「大故宮計劃」。怎麼換了屁股就換了腦袋，腦袋換到屁股去了？



藍委及藍媒操弄意識形態，刻意炒作故宮將閉館3年，更炮製國寶南遷救綠營選情的假議題。行政院及故宫都否認要閉館3年，藍營政黨及媒體卻故意裝無知，繼續擴大炒作故宮閉館假議題，自己裝白痴，還誤導人民，把人民當白痴，可惡！

故宮建築老舊，必須整建，才能善加保護館藏的寶貴文物等人類文明共同遺產，馬英九擔任總統時就曾提出「大故宮計劃」。怎麼換了屁股就換了腦袋，腦袋換到屁股去了？（資料照，記者陳昱勳攝）

馬英九曾主導大故宮計劃，對故宮整建不會不知道，對行政院及故宮的說明不會看不懂，卻依據藍委的假議題，還加料怒批蔡政府把「國寶當兒戲」。



馬英九及藍營政媒集體失憶？或意識形態衝腦，失格到用肚臍思考？恐怕以上皆是！因為，國民黨政權一向把故宮國寶文物當做自己是中國「正統」象徵物件之一，國民黨敗選下野後，仍把故宮國寶當「禁臠」，他人不能碰，一提遷移、出國借展等等，就抓狂！



故宮整修計劃2020年才啟動，說什麼國寶到南院是為「救選情」，國寶南不南，何干選情？不必用肚臍，用腳趾頭思考，就知道根本是個大笑話。



回到故宮整建議題，政院之前尚未接到故宮的報告，在藍營大肆炒作之下，已宣布整修、不閉館。閉館所以被故宮內部評估時列為諸多選項之一，不是在兒戲，而是對國寶慎重，馬英九罵兒戲，只是自曝無知。

馬英九曾主導大故宮計劃，對故宮整建不會不知道，對行政院及故宮的說明不會看不懂，卻依據藍委的假議題，還加料怒批蔡政府把「國寶當兒戲」。（資料照，記者簡榮豐攝）

馬英九還大罵，「全世界哪有這樣的政府？」藍營眾口齊批，沒有一個國家博物館整修要閉館的。這又是肚臍思考的產物，像荷蘭阿姆斯特丹博物館曾為整修閉館10年，專家陳叔倬在媒體發文列舉，美國國家畫廊曾閉館6年、法國橘園美術館閉館6年、美國歷史博物館閉館1.5年，國內的歷史博物館閉館2.5年....，一長串事例，剛好打臉馬英九。閉館期間，館藏改到其他博物館、美術館展出或寄放等；更多博物館則是部份閉館、部份維持展出，如故宮那樣。閉不閉館都要根據專業評估，做最安全、妥當、兼顧各方的安排。



馬英九，請不要再用肚臍思考！不要鬧笑話了！