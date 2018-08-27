胡，怎麼說》極端氣候，極端政治，極端鬼扯王是...

我是川普、我是習近平、我是安倍、我是梅克爾、我是馬英九、我是李登輝...，我們去勘災都坐飛機、直升機，再轉坐各式專車或裝甲車...。



你故意修理「我」，就截坐飛機的圖，說「我」坐飛機在雲端勘災！這是不是製造假新聞？你辯稱，坐飛機是事實，有圖為證，但是，新聞是這樣「做」出來的嗎？可以這樣「做」新聞嗎？

蔡英文總統到嘉義水災重災區視察，穿雨鞋涉水巡視災情、慰問災民、指示迅速調集抽水機等等，卻被部分媒體截圖扭曲，痛批「坐裝甲車看災」而被災民嗆聲。（資料照，記者曾迺強攝）

蔡英文總統坐雲豹甲車急入嘉義水災重災區（不然要如何進入，徒步嗎？），到定點穿雨鞋涉水巡視災情、慰問災民、指示迅速調集抽水機等等，卻被部分媒體截圖扭曲，痛批蔡總統「坐裝甲車看災」而被災民嗆聲，除了災民的心情可以理解，不能理解的是很多非災區的鄉民，上網手機滑滑、鍵盤打打，見獵心喜、幸災樂禍、逢蔡就大罵...。



每遇天災，勘災、救災、治水等，都是考驗政府的時刻，當然都有很多可嚴厲批評、必須嚴加檢討之處，但是，前述的將行程切片、截圖格放、變造歪接、擴大事端，政黨及政客藉機再亂噴政治口水。這根本就是用極端政治的極端偏狹哈哈鏡故意歪曲。

連續大雨轟炸南台灣，農民趁著雨勢漸歇趕緊到田裡察看損失情形。（資料照，記者邱芷柔攝）

面對極端氣候，降雨強度及雨量都大增，人類因應更困難，台灣更要同時面對極端政治刻意操作干擾救災，除了藍綠對抗，更有打著無色旗號其實內裡紅透透的勢力在背後操弄，他們不是不看是非，而是更糟糕的依色論是非，並以無色掩護紅色，背後隱然可見其評斷的最高標準就是「一個中國」。只要不接受一中，就做什麼都錯，一律嚴打狠批，蔡英文坐雲豹甲車急入災區勘災，被擴大扭曲炒作成這樣，不就是這樣來的嗎？



類似案例不少，像蔡總統接見外賓時，翹腳或不翹腳，都被媒體批評失格；像過境美國時在85度C喝杯咖啡，中國就抓狂打壓，藍紅（無）色媒體及豢養的網軍所扮鄉民，竟反批蔡總統害了台商...，這就不只是政治口水而含有紅色毒液。

大水退去，台南市學校動員清理家園，國軍也入校協助善後。（台南市教育局提供）

洪水會退，但政治口水不會退，像國民黨黨魁吳敦義昨天竟稱，近日台灣大淹水、台北醫院火災傷亡慘重、接連三次最殘酷的分屍案，高度期待「今有真聖鬼谷子，一出天下定太平」...，他竟把災難及刑案扯到宮廟的真聖鬼谷子，有這樣的最大在野黨黨魁當極端鬼扯王，難怪每逢災難就出現一堆鬼扯徒子徒孫太猖獗！