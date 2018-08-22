胡，怎麼說》剖析中國策略：明捧柯，狠打蔡，不理國民黨！

中國當前對台統戰操作策略就是：明捧柯，狠打蔡，不理國民黨！為何挑中柯？因為中共評估認為，透過柯文哲切入台灣內部的CP值（性價比）最高。



中國使出野蠻粗暴手段對待台灣，連蔡英文喝杯咖啡它都抓狂，出訪剛回國就搞斷交，可見打蔡之狠之毒，執政的民進黨蔡政府當然承受重壓；柯文哲則對中共官媒央視力捧喜滋滋，說沒去登廣告、沒搞置入性行銷，其實，他本就甘願被中共欽點力捧，何必裝無辜？

柯文哲對中共官媒央視力捧喜滋滋，說沒去登廣告、沒搞置入性行銷，其實，他本就甘願被中共欽點力捧，何必裝無辜？（記者簡榮豐攝）

至於國民黨，2000年敗選後的18年以來，無論執政、在野，都唯中共意旨是聽、唯一個中國是從，但是，近來中共卻冷臉以對，忙著捧柯、不太理會它，國民黨酸溜溜，也只能在旁吃乾醋！



中共為何挑中柯文哲？原因固然不少，最主要因素有3個:

1，中國強銷台灣的「一個中國、九二共識」促統口號，就如千年老牛皮，不但硬梆梆還帶著腐臭味，國、親、新、統促等要角當做寶，但台灣人民一點興趣都沒有、更聞之生厭，小英政府當然吞不下去、也不會吞下去。

2，老舊臭的九二共識，失去吸引力還讓人人掩鼻棄之，急需有新包裝及新代言人，「兩岸一家親」就是「一中九二」的新包裝，還抹上多層所謂惠台的「糖衣」。

誰來代言試吃？眾藍軍搶著要，但是他們都是老東西，沒新鮮感，都沒中選。自稱出身「墨綠」的柯文哲，新鮮感十足，就這樣「一個願代言、一個要新鮮」，一拍即合，「兩岸一家親」的代言人出現了。

中國使出野蠻粗暴手段對待台灣，連蔡英文喝杯咖啡它都抓狂，出訪剛回國就搞斷交，可見打蔡之狠之毒。圖為21日中國外交部長王毅（右）與薩爾瓦多外交部長卡斯塔內達（左）在北京簽署建交聯合公報。（路透）

3，中共綜合評估認為，柯P代言「兩岸一家親」新統戰口號的「性價比（CP值） 」最高。

民進黨及其他綠營人士也有人想代言，但有黨綱、黨章、黨紀等的包袱，或意識形態拘束，很難放手，對中共而言，CP值都很低；有人打著「親綠媒體」、前民進黨派系大老、立委等旗號爭取代言，但賣身投靠被看穿，不值半文錢，CP值接近0，只能偶而利用搞個民調亂一下蔡政府。

國親等藍軍則如前述大都老掉牙，扶不起來，由藍軍代言的CP值太低，不值得，而且，過去國共合作搞服貿，中共給不少國民黨政高層及黨、官二代很大好處，最後卻落得灰頭土臉，不願再重蹈覆轍。何況，中共即使再不理國民黨，國民黨也會熱臉去貼中共冷屁股。



柯P沒有政黨包袱，不受政黨牽絆，當前的人氣高，宋楚瑜則西瓜偎大邊，主動送上門來，操作「可頌（柯宋）」，所花的成本極低，在藍綠僵局下，透過柯最容易切入台灣內部，使力操作壓獨拉統。因此，對中共來說，柯做為代言「兩岸一家親」的CP值最高，不是他還能是誰？

對中共來說，柯做為代言「兩岸一家親」的CP值最高，宋楚瑜則西瓜偎大邊，主動送上門來，操作「可頌（柯宋）」。（資料照，記者郭安家攝）

最後必須講明白的是，中國與你合唱的所謂最大公約數，不是台灣的最大公約數!「兩岸一家親」只是「表」面的糖衣，「裡」面包裝的仍是「一個中國、併吞統一」的舊毒藥。你要吃，你自己去吃，2300萬台灣人民不吃那一套！