胡，怎麼說》85度C 、斷交、823、柯P認同卡...

昨天823，曾自我標榜當年823對抗共軍、挨砲彈、赫赫戰功的郝柏村，就在幾天前，跑去中國武漢等地，與共軍退將們酒酣耳熱、同唱滅獨促統調。



郝柏村等退將當年高唱消滅萬惡共匪，誓言反攻大陸，要我們仇匪、恨匪；現在呢？他們卻去抱匪親共，甚至在北京人民大會堂唱起中華人民共和國國歌（當年他們稱為匪偽政權的歌，我們唱了就抓去關黑牢），根本就是舔共抱大腿、親匪屁屁。

前行政院長郝柏村與另三名退將赴中國武漢參加「中華民族抗戰歷史教育與抗戰精神傳承研討會」，郝柏村並與原南京軍區政委、中國人民解放軍上將方祖岐握手致意。（取自網路）

現在的中國共產黨、中華人民共和國，與當年郝柏村等仇匪恨匪消滅萬惡共匪的「匪」，就是同一個並沒有變，變節的是那些退將、那些國民黨威權統治集團及其第二代...。



當年要我們仇恨之消滅之，怎麼現在自己去親去抱？這不叫無恥什麼才叫無恥？！這不叫無骨什麼才叫無骨？！



再看斷交事件，自1971年退出聯合國之後，斷交就司空見慣，到2000年的30年間，邦交國從100多個減到不到40個，這都在國民黨政權的兩蔣及李登輝時代發生。

國民黨自己執政時，對被斷交，藍軍政學媒的反應一律都是「悲憤難名」，要求砲口一致對外；現在政黨輪替了，由民進黨執政，卻大都砲口對內，或冷嘲熱諷暗自竊喜，簡直就是「卑鄙莫名」。（資料照，記者羅沛德攝）

國民黨自己執政時，對被斷交，藍軍政學媒的反應一律都是「悲憤難名」，要求砲口一致對外；現在政黨輪替了，由民進黨執政，日前台薩斷交，藍軍政學媒卻大都砲口對內，或者冷嘲熱諷暗自竊喜，簡直就是「卑鄙莫名」。



蔡總統出訪過境美國去台資85度C店喝杯咖啡，中國竟抓狂打壓也在中國營業的85度C，不少藍軍政學媒的反應，也是砲口朝內，對中國則採仰望或跪姿，看不見中共之惡，同樣的「卑鄙莫名」。



再看正大力營造自己聲勢的柯文哲，國家大事統統沒他的事，斷交沒他的事、中國打壓反正不會打到與中國兩岸一家親的他，也沒他的事..，他忙著推銷「柯P認同卡」、組織自己的「政團」，經營自己的「進步」力量，以取代民主進步黨的「進步」，部署今年底市長選戰及2020年大選。所謂「前方吃緊、後方緊吃」、「英文吃緊、柯P緊吃」，大約就是這樣吧！

「柯P認同卡」曝光，以宣言模式，洋洋灑灑羅列了16項柯的政治價值。（擷取自柯文哲臉書）

昨天823，金門早已不聞砲聲，但是，中國人民解放軍在對岸部署2000枚導彈對準台灣，轟6及戰機常繞台灣飛行，全方位打壓台灣的手段變本加厲、侵門踏戶...。



823午夜夢迴，只想請問那些謀大位者，不管藍綠白紅，台灣沒了獨立主權、沒了民主自由，即使你取得大位，這就是你要的嗎？