胡，怎麼說》「兩岸一家親」就是併吞台灣的「捕鳥籠」

做個比方，「一個中國」就如大鐵籠，對自由飛翔的小鳥台灣硬罩強蓋，台灣人民當然不接受；「九二共識」就是在一中鐵籠上塗上迷彩，大多數台灣人民也不會上當；「兩岸一家親」則改頭換面成為精巧的「捕鳥籠」，還放著香味十足的食物誘引...，你要帶頭進籠嗎？

「一個中國」就如大鐵籠；「九二共識」就是在一中鐵籠上塗上迷彩；「兩岸一家親」則改頭換面成為精巧的「捕鳥籠」，還放著香味十足的食物誘引...，你要帶頭進籠嗎？（彭博）

兩岸一家親=一個中國=中華人民共和國大鐵籠。



「兩岸一家親」出諸習近平之口、汪洋之口、劉結一之口，乃至於柯文哲之口、宋楚瑜之口、朱立倫之口...。這句話做為政治通關密語，當然是統戰語言，絕非單純搏感情。



「兩岸一家親=一個中國（九二共識）」，在中國對台統戰工作上，這個等號說明兩句話互為表裡、一體兩面，「兩岸一家親」是中國做為「一個中國」的階段性統戰工具語言，你呼應中國提出的「兩岸一家親」，你就是接受了「一個中國」，接下來後面那個等號「一個中國=中華人民共和國」，也就自動上身成立。

「兩岸一家親」是中國做為「一個中國」的階段性統戰工具語言，呼應中國提出的「兩岸一家親」，就是接受了「一個中國」。（資料照，記者劉信德攝）

你說「兩岸一家親」以呼應中國，卻辯稱是為緩和兩岸關係、為民生、與維護台灣尊嚴不矛盾云云，其實，背後的前提就是，你接受「一個中國」、接受「中華人民共和國」。不論你是自願上勾或上當，這種行為、這種心態，就是轉個彎出賣台灣的獨立主權。也許你現在沒能力、沒本事出賣什麼，大喊無辜被抹紅等等，但是，有一天，在中共或明或暗的扶植下，你大到有能力、有本事了呢？到時一切就都晚了，在專制中國操控下，台灣的自由民主也被賣了，誰還能制約你？



「兩岸一家親」何以被中共欽定做為「一個中國」的階段性統戰用語？原因很簡單，兩岸一家親是軟的、一個中國是硬的，兩岸一家親是鮮活的、一個中國是僵死的，兩岸一家親訴諸結合、一個中國訴諸併吞，兩岸一家親使人懈下心防、一個中國使人心生恐怖....。兩者的最後目標當然是一致的，就是併吞台灣。

「兩岸一家親」以被中共欽定做為「一個中國」的階段性統戰用語，因為兩岸一家親是軟的、是鮮活的、訴諸結合、使人懈下心防、....。兩者的最後目標當然是一致的，就是併吞台灣。（路透）