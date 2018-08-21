胡，怎麼說》鬼話連篇！中國千錯萬惡...都是台灣的錯？

中國千錯萬惡，都是台灣的錯？這如不叫七月鬼話，什麼才叫七月鬼話！



蔡總統出訪過境美國休士頓，去85度C喝杯咖啡，中國馬上抓狂，官民面目猙獰、粗暴野蠻的打壓在中國開分店的85度C。馬英九的子弟兵卻指稱，這是蔡英文的錯，發文要蔡總統回程「別再陷害台商了」....云云。

蔡英文總統過境美國休士頓，參訪美國航空暨太空總署（NASA），中國官方按耐不住，參訪團還沒到就開始冷嘲熱諷。（圖由總統府提供）

依照這種論調的邏輯推演，中國千錯萬錯，都是台灣的錯；中國千惡萬惡，都是台灣的錯；中國千欺萬壓，台灣必須任欺任壓，否則又是台灣的錯....。這是什麼鬼邏輯才會有這種鬼話？農曆七月就會出現鬼話連篇嗎？非也，非也，應是七月到了，他們「飢不擇食」不由露出親中反台的真面目，說出了真心話。



這類論調，其實就是立場極端的中共外圍官媒環球時報的「顯學」，就是不接受「一個中國」，台灣無論做什麼、說什麼都是錯，課綱修正去天朝化是錯、出訪是錯、喝杯咖啡當然是錯，連走路喝水都是錯...。



那個馬的子弟兵不知不覺、或半推半就、或心甘情願的，接受以中共極端派環時所謂的「政治正確」論調，他們都「環時化」了，更「內化」成為看台灣、看蔡總統、看民進黨政府的標準。他，就是環時化、內化的一個典型例子，會講出那種論調，自不在話下。



其實，這種把「一個中國」、終極統一奉為最高標準，環時化、內化的論調，在台灣的藍紅媒體、政界、學界都有跡可循，反正就是，中國怎麼千錯萬惡，一切都是台灣的錯，台灣的一切問題，則都怪到蔡政府不接受一個中國的九二共識頭上。

蔡英文「同慶之旅」過境洛杉磯，造訪連鎖咖啡店85度C，卻中國官媒、網民發現後大肆抨擊，85度C的中國官網被迫發聲明道歉。（圖擷自立委蔡適應臉書）

說穿了，持這種論調者，一切惟中國是從，把自己與中國關係降到主、奴關係，更企圖把台灣與中國關係也降格到主、奴關係。

我們彷彿依稀看到其中有一個「奴才守則」:1，中國主子永遠是對的，中國千錯萬錯、千罪萬惡，都是台灣的錯！

2，若認為中國有錯時，請看第1條守則，誦讀100遍並奉行之。