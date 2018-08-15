胡，怎麼說》老賊依舊在，吃金吃銀吃台灣！

距前立委朱高正罵「老賊」盤踞「萬年國會」，已30個年頭，當年的「老賊」立委、監委、國代，早已是歷史陳跡，國會也改選到第9屆，但是，國民黨威權統治權貴集團的「餘孽」，卻是「老賊依舊在」，仍在吃金吃銀吃台灣！

國民黨黨產、婦聯會財產、救國團財產，大都是仗著威權統治勢力，以不公不義手段濫權取得的，早就應該還財於民交還國庫。圖右為國民黨中央黨部大樓、左為中影大樓外觀。（資料照，記者簡榮豐攝）

「老賊」依舊在現象，其實十分普遍，萬年國會的「老賊」已去，但這只是國民黨威權統治集團的一部分，黨、政、軍、特、教、文、社、團、會...，仍充斥著各式各樣的「老賊」。



國民黨黨產、婦聯會財產、救國團財產，大都是仗著威權統治勢力，以不公不義手段濫權取得的，早就應該還財於民交還國庫，但是，他們就是死抱不放，還用五鬼搬運、天龍八奧步等各種手段，吃光、用光、分光光，這種惡質行徑，不叫老賊、什麼才叫老賊？



婦聯會台北市分會被查出，在今年2月婦聯會被認定為國民黨附隨組織之際，也比照去年婦聯總會搞法，職員每人發12個月的月薪優退，卻無縫接軌原職原薪全部回聘。



婦聯總會及北市分會的分光用光吃光搞法，其實有跡可尋、有壞樣學壞樣，就是師法馬英九的！

婦聯會今年2月被認定為國民黨附隨組織之際，婦聯會台北市分會被查出，也比照去年婦聯總會搞法，職員每人發12個月的月薪優退，卻無縫接軌原職原薪全部回聘。圖為婦聯會大樓外觀。（資料照，記者劉信德攝）

馬英九任國民黨主席時，三中交易案、中央黨部大樓交易案、以及多筆龐大的黨產，總值數百億元，卻以「非常規交易」賤賣給「馬英九的友人們」，現已被檢察官以特別背信等罪起訴，由法院審理中。



黨職併公職違法領走政府的退休金，又是老賊依舊在的例子，像關中、胡志強等等，任職國民黨那段時間的退休金，當然應由國民黨支付，怎麼卻由政府付錢（即納稅人付錢）？他們應該交回非法向政府溢領的退休金、並向國民黨要求補發才是，有人卻抗拒不交回，還喊冤叫屈罵迫害什麼的，就跟當年國會老賊抗拒退職一個樣。



日前，郝柏村又率幾個退休高階將領接受中國招待訪問中國武漢等地，跟中共官員同唱反台獨云云，他們過去反共、要我們仇匪、恨匪，現在卻去通他們曾稱的「匪」，那些退將都領有豐厚的退休年金，我們納稅人繳錢供養他們，他們卻反咬台灣。這種吃裡趴外的當然就是老賊！

郝柏村（右二）日前又率退休高階將領接受中國招待，跟中共官員同唱反台獨云云，他們過去反共、要我們仇匪、恨匪，現在卻去通他們曾稱的「匪」。（資料照，記者方賓照攝）

過去國民黨執政或在國會佔多數時，自居「老賊保護者」，如銅牆鐵壁般，讓民主改革無法穿透。兩年多前，國民黨同時輸掉總統及國會，盤踞各路的「老賊」，總算感受到被清除的壓力，政府透過轉型正義、追回不當黨產等，逐步讓老賊們退位，國民黨則成了老賊同路人，一路抗拒改革。



國民黨重返執政的企圖如得逞，老賊不但依舊在，還將繼續吃金吃銀吃台灣。請問大家，這是你要選擇的未來嗎？