胡，怎麼說》中國大國樣？拿小扁鑽的流氓樣！

就從習近平說過的話「大就要有大的樣子」，來看中國對台灣的種種行徑，怎麼看都是「流氓樣」，而且有如拿著小扁鑽的一群小流氓，炫耀威嚇，對台灣亂刺！



所謂中國的「銳實力」，對付台灣的卻是小扁鑽，讓台灣感到有這種惡鄰，真的很倒楣，不勝其煩、其擾，一些人則受到直接威脅，不過，小扁鑽銳則銳矣，其實打不倒台灣，卻使台灣選擇遠離中國，與中國保持距離，並結盟美日等國自保，以策安全。

中共總書記習近平說過「大就要有大的樣子」，但是看中國對台灣的種種行徑，怎麼看都是「流氓樣」，而且有如拿著小扁鑽的一群小流氓，炫耀威嚇，對台灣亂刺！（路透）

中國的流氓樣及小扁鑽，可說是中共官方認證授權的，從上到下都是那個流氓樣，上樑歪下樑也歪歪。



中國當局施壓各國航空公司改台灣的名，說是銳實力不如說是流氓手持小扁鑽威脅強迫改名；中國強迫台灣藝人出賣靈魂公開宣稱自己是「中國人」、多麼愛「祖國」，根本就是官方縱容酸民拿著「舉報台獨」的小扁鑽亂刺，不幸被小扁鑽刺中的藝人，被迫就範，於是小流氓向大流氓報功請賞，大、小流氓得意洋洋，本來就是一窩子流氓喔！



中國的體育官員也同樣是流氓樣，施壓強拔掉台中東亞青運，拿著扁鑽狠刺，即使一時得意，卻為中國在國際間留下政治鴨霸干預體育的黑惡名。

金門通水的典禮風波，中國國台辦主任劉結一竟反咬台灣政府為「陰暗的政治目的，無理取鬧」云云，其實，剛好證明中國嘴巴講通水，其實在意的是「典禮」而不是通水。圖為5日在金門的通水儀式，金門縣長陳福海（左四）、立委楊鎮浯（右前四）、福建省政府秘書長翁明志（左五）、縣議員陳滄江（左六）等人見證引水成功啟動。（資料照，記者吳正庭攝）

還有，金門通水的典禮風波，中國國台辦主任劉結一竟反咬台灣政府為「陰暗的政治目的，無理取鬧」云云，其實，這句話留著他自己用剛剛好而已，剛好證明中國嘴巴講通水，其實在意的是「典禮」而不是通水，還因政治理由拒絕當年提案買水的陳滄江議員前往晉江參加，背後陰暗的政治目的就是藉機搞統戰。何況，根據立委王定宇表示，金門與晉江通水的工程款85%是台灣政府支出的，中國賣的原水價格約為台水公司在台灣買原水11倍，為何藉著典禮修理台灣政府，其陰暗的政治目的，不言可喻。



台灣對中國流氓耍扁鑽，須戒慎但不須恐懼，你恐懼它更吃定你，最令人不勝其擾的反而是台灣內部，甘受流氓驅使的那些政治混混、學界混混、黑道混混，奉流氓樣的中國為主子，卻在台灣大耍小流氓手段。



其實，這是兩面刃，中國當局縱容小流氓在網路拿小扁鑽亂刺，也會傷到自己，習大大即使有網路管制的鋼鐵盔甲護身，最近也因美中貿易戰、假疫苗、P2P網貸難民抗議等等事件，被政敵放出的小扁鑽刺到又不能叫痛。

在中國舉行的羽球世錦賽剛剛落幕，其中女雙前三名都是日本隊，同時升三面日本國旗唱日本國歌，中國酸民稱這是國恥再現。（圖擷自網路）

又如，最近結束的南京羽球世錦賽，中國好手石宇奇在男單決賽，力拚日本選手桃田賢斗落敗，竟遭酸民指責為漢奸、日本間諜..；女雙前三名都是日本隊，同時升三面日本國旗唱日本國歌，中國酸民稱這是國恥再現...。



中國大國樣？不耍流氓樣、不拿小扁鑽、不養網路小扁鑽部隊侵擾台灣，再來談談吧！