胡，怎麼說》馬英九的權力慾不減、禍台野心不死

馬英九成立「馬英九基金會」，基金財源主要來自巨富郭台銘捐助，馬英九本已擁有新台灣人、敦安社福兩個基金會，新成立的基金會冠自己的名，馬英九意欲何為？

從政治人物的權力欲與野心解讀，馬英九（中）成立馬英九基會的意圖即清楚明白，政治人物下台後，權力欲不滅、野心不死，捲土重來的渴望就會越來越濃烈。（資料照，記者簡榮豐攝）

從政治人物的權力慾與野心解讀，馬英九成立馬英九基會的意圖即清楚明白，政治人物下台後，權力欲不滅、野心不死，捲土重來的渴望就會越來越濃烈；何況，下台後弊案官司纏身的他，成立冠名基金會，既可聚錢又可集結徒眾，其用大矣！



以上就是馬英九成立馬英九基金會的背後目的之一，必要時可號召粉絲、集結徒眾，助陣造勢，捍衛馬英九。未來在馬被起訴的三中等案審理時，勢必更熱鬧了。



馬英九日前在成立基金會時，大罵民進黨政府，批判不當黨產處理條例違反無罪推定、不溯及既往、不個案立法原則云云，問題是馬英九被檢察官起訴的罪名，與不當黨產處理條例毫無相關，他是因「非常規交易」賤賣黨產，「暴利盡入他人之手」，涉嫌刑法的特別背信、背信等罪被起訴，要自證無罪，應在法庭上論爭，這不是搞民粹、發動群眾就可證明清白的，如果發動群眾，反而證明自己心虛。

馬英九批判不當黨產處理條例違反無罪推定、不溯及既往、不個案立法原則云云，問題是他被檢察官起訴的罪名，與不當黨產處理條例毫無相關，是因「非常規交易」賤賣黨產，「暴利盡入他人之手」，涉嫌刑法的特別背信、背信等罪被起訴，如果發動群眾，反而證明自己心虛。圖為馬英九日前來到宜蘭為國民黨參選人站台。（資料照，記者林敬倫攝）

他批判不當黨產條例的說法，邏輯不通之至，他本是威權體制培育的產品，更不知脫離威權統治、進入民主社會的轉型正義為何物，如果獨裁極權統治集團犯下的殺人、奪財、禁錮、違反人權、不公不義等等所有惡事，都可以馬英九聲稱的無罪推定、不溯及既往、不個案立法來逃避罪責，那麼，納粹犯的罪惡都不必負責了、希特勒也沒罪可追了，因為它們都是依納粹當政掌權時所立的法令行惡，都不溯及既往...。東歐各國的共黨、在台灣的中國國民黨，所有不公不義豪奪自人民的黨產，在國家民主化後，統統可以入袋享用。尤有甚者，將暴利用天龍八奧步、五鬼大搬運，輸送給極少數馬友友們...。這是什麼鬼打架的邏輯？



馬英九也狠批蔡政府偏離國家方向，聲稱要讓台灣重返「正道」，這根本不值一哂，化獨漸統、終極統一、把台灣送入被中國併吞的不歸路，就是馬英九的一貫主張，在太陽花運動受重挫、被台灣人民唾棄之後，禍台野心不死，現在又想搭著習近平對台壓迫的調子，企圖捲土重來。



被問到馬是否在國民黨另立中央？「國民黨中央永遠只有一個」現任黨魁吳敦義答的很妙！黨中央當然只有一個，只是它姓吳？姓朱？姓馬？那就要比人氣及實力了，當今國民黨內傳出拱朱、逼吳、擁馬等不同聲音，將在今年底地方選舉後見分曉，馬此時出手，又大動作輔選，拉國民黨為己翼護，出招老辣，吳、朱都不敢輕忽。

當今國民黨內傳出拱朱、逼吳、擁馬等不同聲音，將在今年底地方選舉後見分曉，馬此時出手，又大動作輔選，拉國民黨為己翼護，出招老辣。（資料照，記者簡榮豐攝）

至於馬是否參選2020年總統？他一直未置可否，意圖藉此強化政治動員能量，維繫其權力慾及野心的想像空間，不過，憲法增修條文第二條規定，總統「連選得連任一次」，地方制度法規定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長則是「連選得連任一屆」，連任一次、連任一屆之別，追溯當年訂定憲法增修條文時的原旨，應是指總統連任一次、兩屆任滿後，不得隔屆再參選，如果馬要硬柪，黨內就會先爭議，且不缺馬屁學者為其背書，那就大家等著看好戲吧！