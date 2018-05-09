胡，怎麼說》中國「Orwellian nonsense」，馬竟當「天條聖旨」

因中國惡意阻撓，台灣今年無法參加WHA，在攻防過程，曝露馬英九執政時得以參與WHA所謂「兩岸諒解」，真相就是中國「歐威爾式無理取鬧（Orwellian nonsense）」-提出「一個中國原則」條件，馬英九政府竟接受了。

馬英九執政時得以參與WHA，據說靠的是所謂「兩岸諒解」，真相就是馬英九政府竟接受了中國無理取鬧的「一個中國原則」。（資料照，記者廖振輝攝）

中國國台辦這次說的很白，指稱台灣沒收到WHA邀請函，就是台灣當局不接受「一個中國原則的九二共識」（注意「一個中國」冠名在九二共識之前），足可反證馬英九當年就是接受「它」，才獲中國批准參與。



台灣接受「一個中國原則」，後果嚴重，不但自我矮化，國格淪喪，簡直是預設「降約」，因為這是中國對台灣施加「歐威爾式無理取鬧（Orwellian nonsense）」霸凌的開端，後續還有層出不窮的Orwellian nonsense，步步進逼，中國的nonsense，即使再無理取鬧、胡說八道，都可依一中原則要求台灣接受，台灣的主權國格就潰堤失守。

中國近來要求國外航空業者不得將台灣列為國家，但至少有美國航空、聯合航空等企業堅持把台灣列為國家，拒絕了中國「歐威爾式無理取鬧」。圖為美國航空客機。（彭博）

中國以「Orwellian nonsense」強迫各國及國際大公司，必須遵照一個中國原則，打壓台灣參與WHA，都引發各文明大國極大反感，台灣絕大多數人民更感憤怒，但國民黨的「馬英九們」，卻把一中原則的九二共識當「天條聖旨」奉行，每當中國惡質打壓、無理霸凌台灣，他們卻砲口向內，與中國唱同調，反指台灣政府不接受一中原則的九二共識，所謂「交通規則」云云。



中國歐威爾式無理取鬧（Orwellian nonsense）霸凌台灣如得逞，「一個中國原則」對台灣，未來就會如中國憲法及香港基本法對香港那樣，制定權及解釋權都在中國手上，香港人民選出的立法會議員，中國可任意剝奪去職，甚至參選資格都被否決；一個中國原則下的台灣，總統、立委選舉，中國不但介入干預，甚至把「一個中國原則」當做參選資格的政治審查，即使有選舉形式，選出的也只是傀儡。

中國國台辦這次說的很白，指稱台灣沒收到WHA邀請函，就是台灣當局不接受「一個中國原則的九二共識」。（資料照）

中國「Orwellian nonsense」，馬英九們竟當「天條聖旨」奉行，這不叫預設投降，什麼才叫預設投降？選舉如投票給那黨那幫人，就是埋葬台灣、埋葬自己的民主自由！