胡，怎麼說》馬英九與「馬英九們」，一個黨產分肥共犯結構！

為何是「他」與「他們」？巨額的黨產交易肥水，由他-馬英九主導，落入他們-馬英九們的手中，北檢起訴三中案及舊中央黨部交易案，揭開了真相，一個馬英九與「馬英九們」的黨國分肥共犯結構現形！

台北地檢署起訴三中案及舊中央黨部交易案，揭開了真相，一個馬英九與「馬英九們」的黨國分肥共犯結構現形。（記者簡榮豐攝）

13年前馬英九任國民黨主席時的三中交易案、中央黨部大樓交易案，北檢起訴書直指馬英九等人總共損害國民黨利益達72億9千多萬元。如以現在的市值計算，損失在300億元以上絕不算高估。



其實，這項交易當時，國民黨內就有很多質疑聲浪，但是，黨產交易黑箱作業，密不透風，即使是黨內高層，因非屬馬嫡系親兵的馬英九們，也不得與聞，沾不到黨產油水。



起訴書中提及，2008年7月4日，時任國民黨秘書長的吳敦義，曾上簽呈給接任馬英九擔任黨主席的吳伯雄，對三中交易案表示「這就是銀未入手，而貨已失控的情況，其不合理交易原理至明」、「此一回算機制，三年內必將遭受各種魔考...」。

2008年7月4日，時任國民黨秘書長的吳敦義曾上簽呈給黨主席吳伯雄，質疑三中交易案是「銀未入手，而貨已失控」，像是明知有問題卻無力回天，但是，如今北檢起訴馬英九等人後，貴為黨主席的吳敦義卻發聲明聲援馬英九、痛批北檢。（資料照，本報合成）

當時的吳敦義對馬的決定，像是明知有問題卻無力回天，但是，北檢起訴馬英九等人之後，現在的吳敦義是黨主席，卻發表聲明聲援馬英九並痛批北檢，這豈是此一時也、彼一時也所能解釋的？是否之後馬賞給吳敦義閣揆、副總統高位，吳才昨是今非、態度大轉彎？只有馬、吳心知肚明！



還有，馬主導三中及中央黨部大樓交易案，國民黨是受害者、馬英九是加害者，怎麼受害者去為加害者卸責脫罪？難道不是國民黨明知那些黨產本來就是國家資產，不屬國民黨所有，反正被馬賣掉也要不回來了，才會出現受砉者聲援加害者的離譜怪事！？



馬英九得知被起訴後的臉書聲明，也透露出端倪，他稱，北檢拿今日的黨產條例，起訴他13年前買賣「準國家資產」（黨產），他當然不能接受。從這裡看來，他當年就應有所體認所賣的黨產，就是取自全民的準國家資產，他當年卻急著脫產，賤賣給馬英九們，更應罪加重三級。何況，北檢起訴他是刑法背信罪、證交法之非常規交易、特別背信罪等，未曾提及黨產條例。

從馬英九在起訴後的聲明看來，他應早有體認，當年所賣的黨產就是取自全民的準國家資產，卻急著脫產、賤賣給馬英九們，更應罪加重三級。（資料照，本報合成）

當然，起訴並非定罪，且看未來馬英九在法院審理時，如何面對檢方提出如山的證據？



北檢起訴書根據調查所得事證，指控馬英九掌握國民黨最高權力，支配黨產....，竟惑於權位，密室暗議，私相授受財產，造成國民黨及國家社會重大損失...。



檢方調查也發現，馬英九指示部屬張哲琛、汪海清等人，機關用盡，力謀脫罪，涉嫌設計極為複雜的「天龍八步」財務操作方式，掩飾低價售出三中，輸送巨額不法利益...。

檢察官偵辦三中案、舊中央黨部交易案，發現，馬英九、張哲琛、汪海清等3人涉嫌設計極為複雜的「天龍八步」財務操作方式，掩飾低價出售中視股權。（台北地檢署提供）

「天龍八步」被用於涉嫌不法的利益輸送，那就成了是馬英九與「馬英九們」黨產分肥共犯結構的「五鬼搬運」！