胡，怎麼說》他，馬的遺憾；台灣，2300萬人的慶幸！

馬英九宣稱，服貿被打掉是他執政8年的最大遺憾；就台灣人民而言，他，馬的遺憾，正是台灣2300萬人的慶幸！

馬英九至今仍在碎碎唸，對服貿協議被太陽花學運打掉表示遺憾，只能說見怪不怪其怪自敗了。（資料照，記者廖振輝攝）

自命英明，死不認錯，死不悔改，不知反省，無視民意，目中無台灣，下台仍然大作中國夢，仍然在對台灣說3道4、指手畫腳，以上詞句的綜合體，差堪形容馬英九。



所以，他至今仍在碎碎唸，對服貿協議被太陽花學運打掉表示遺憾，只能說見怪不怪其怪自敗了，他要怎麼樣遺憾，就由他死抱著那本已成廢紙的服貿協議去遺憾吧。



不過，他指稱打掉服貿是「誤國」，根本就是顛倒黑白、是非錯亂，真正誤國的就是他，馬英九！

所幸當時數百萬人站出來力挺太陽花學運，總算擋住禍國殃民的服貿協議。圖為當時反服貿學生佔領立法院議場。（資料照，記者簡榮豐攝）

如果，他心中仍存有中華民國國格主權必須確保，仍有一絲絲以2300萬台灣人民為念，就不該去跟中國簽誤國害民的服貿協議，不該做的壞事，他竟做了，所幸數百萬人站出來力挺太陽花學運，總算擋住禍國殃民的服貿協議。



他，馬指稱的所謂誤「國」，到底誤的是哪一國？看來不是台灣，應該是誤了他所認同的中國，誤了他嚮往的中國夢。



2014年，馬政府搞黑箱強推服貿協議，反服貿的太陽花學運風起雲湧之時，服貿對台灣的經濟面衝擊，直接影響所及包括400萬服務業勞工、200萬製造業勞工等等，政治面衝擊，就是台灣將被吸納在一個中國之下，民主自由生活方式漸淪喪...。這些都是經過論辯確認的事，實在不必再重述，如果不是不利台灣的衝擊那麼大，也不會有數百萬人去力挺太陽花學運了。

前總統馬英九宣稱，服貿被打掉是他執政8年的最大遺憾；時隔才4年，馬英九自己當時黑了眼睛看不見，現在則黑了心顛倒是非，但台灣人民不會忘記！（資料照，記者黃耀徵攝）

時隔才4年，馬英九自己當時黑了眼睛看不見，現在則黑了心顛倒是非，但台灣人民不會忘記。而且，如果馬當時強推服貿得逞，台灣遭到的負面衝擊，現在將是怎一個慘字了得！



裝睡的人叫不醒！沉迷在中國夢中、獻上台灣在所不惜的馬英九及那幫人，更不會醒、不願醒！請他們去中國繼續作夢吧，但不容他們再禍台灣、殃人民了！