胡，怎麼說》馬英九的脫罪如意算盤

馬英九當年說「黨產歸零」，不但沒歸零，還把巨額黨產透過天龍八奧步、五鬼大搬運手法，「暴利盡入他人私囊」，這樣做有沒有罪，應該面對司法，到法院爭辯，怎麼先去中國國民黨中常會說明？以為法院仍是國民黨開的嗎？

馬英九當年說「黨產歸零」，不但沒歸零，還把巨額黨產透過天龍八奧步、五鬼大搬運手法，「暴利盡入他人私囊」，這樣做有沒有罪，應該面對司法，到法院爭辯，18日卻先跑去中國國民黨中常會說明。（記者劉信德攝）

被檢察官以特別背信等罪起訴的馬英九，昨天到國民黨中常會說明出售黨產三中案過程，他的如意算盤一眼就可看穿:



一，請黨產被賤賣的「被害人」國民黨吞下來，為他出面證稱國民黨沒有受害。



二，鞏固他一貫的說詞，就是檢方重啟三中案、中央黨部大樓出售案調查並起訴他，就是政治迫害、政治追殺，希望國民黨背書力挺。



三，把他未來要到法院辯解的理由，隔空讓其他同案被起訴的汪海清、張哲琛等及證人都完整知悉，在法院審理時，可以相互掩護，或改變說法、或翻供串供、或扛責等等，以求為己脫罪。

馬英九（左）被檢察官以特別背信等罪起訴，卻跑去黨產被賤賣的「被害人」國民黨說明、找被害人背書；現任黨主席吳敦義（右）豈會看不出馬英九的盤算？吳敦義不冷不熱先言明，「不是對抗誰、也不是為誰背書...」。（記者劉信德攝）

現任國民黨主席吳敦義，政壇歷練豐富，豈會看不出馬英九的盤算？而且馬英九所涉黨產非常規交易賤賣背信罪嫌，不是國民黨扛的起的，他並曾對黨產交易提出「銀未入手，貨已失控」等警言，何況，吳敦義久在國民黨，接任的卻是「歷代最窮的黨主席」，當年國民黨有如一頭大肥牛，現在卻有如瘦雞，肥肉、肥油如何被瓜分、被誰瓜分了，他應心知肚明。



因此，吳敦義雖邀馬英九到中常會說明，出招卻老謀深算，不冷不熱的先言明，不是對抗誰、也不是為誰背書...。

國民黨中常委則挺馬過了頭，反而洩底，說什麼都是因為馬英九關了陳水扁，民進黨才起訴馬英九，報老鼠冤云云，逼得馬英九只得趕快澄清，陳水扁不是他關的...。

馬英九18日獲邀到國民黨中常會說明出售黨產三中案過程，心裡打著如意算盤，會中多位中常委發言表示支持，馬也在報告結束後一一向常委致謝。（記者劉信德攝）

黨產大都是國民黨威權統治時代，仗著威權勢力不公不義從人民手中巧取豪奪來的，黨產歸零當然要還財於民，馬英九卻主導將巨額黨產歸私，直接被害人國民黨還為馬背書，豈非咄咄怪事？如國民黨要這樣搞，那黨產（國產）被馬賤賣的真正被害人、台灣人民就要出頭為國家爭回財產！