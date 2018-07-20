胡，怎麼說》習近平怎麼了？登基後有恙否？

習近平怎麼了？今年3月才廢國家主席任期限制，一人集權，被指「登基為習皇」；才不過四個月，就失勢、實權被奪、被虛位、被迫立儲、甚至倒習政變...，種種小道消息瘋傳，當然主要在中國境外...。

習皇權力有恙否？這影響不只中國內部，不過，北京中南海紅色皇朝政權核心，發生了什麼事？或根本沒發生什麼大不了的事？其實都諱莫如深。（路透）

習皇權力有恙否？這是舉世關注的議題，因為影響不只中國內部，不過，所有都是間接又間接的3、4手消息 ，北京中南海紅色皇朝政權核心，發生了什麼事？或根本沒發生什麼大不了的事？其實都諱莫如深，隔了好幾層幕，所謂的研判、分析，大都只能靠推測、揣度，以及各種主觀期待。



這一波習近平怎麼了，是因美中貿易大戰而起，假如習失權或失勢是真（我的研判不會），台灣無可避免會受不小影響，對美中貿易大戰，台灣的態度是「戒慎而不恐懼」，對習近平進退去留，台灣同樣要戒慎而不恐懼，更不能恐懼。

習近平掌權5年多來，對台灣極盡打壓之能事，未來即使有人取而代之、或中共黨中央恢復集體領導，我們都不能期望中共對台政策會變軟。（路透）

習近平掌權的5年多來，對台灣極盡打壓之能事，未來即使有人取而代之、或中共黨中央恢復集體領導，我們都不能期望中共對台政策會變軟，這種期望不但不切實際而且很危險。



我認為習目前失權失勢的可能性非常非常低，我不是專家，我只是隔好幾岸觀察，理由一是，中共一向槍桿子出政權，軍權在習皇手中，就沒有失權被罷黜的危險。習近平19日出發訪問中東及非洲5國，同天發布給三人記一等及三等軍功。目前並無任何跡證顯示習近平掌握不住共軍。



二是，誰能取習而代之？目前也未見到中共黨內有誰或那個派系勢力，有實力能代習而起。

習如失勢失權，那在中共及中國都是天翻地覆的巨變，「天下大亂、形勢大好？」恐怕只是不切實際的一廂情願。（法新社）

三是，所謂江、胡等大老上書一事，看來不是真的，而且，在習當權5年多以來，雷厲風行的藉反貪腐整肅，有那個能稱的上是實力大老？



四是，習如失勢失權，那在中共及中國都是天翻地覆的巨變，「天下大亂、形勢大好？」恐怕只是不切實際的一廂情願，中共黨內外不論有權者、有錢者，應都不做此想。



在美中貿易戰的強大壓力下，這一波挑戰習近平的風聞狂吹，當然是無風不起浪，這也是很典型的馬克思主義所教的中共鬥爭手法，「不斷煽動大家反對統治階級對人民採取的敵對態度」、「製造及利用會凸顯統治階級這種對人民敵對態度的場面」，如清退低端事件、對習大大頭像潑墨事件、老兵抗爭事件，中共出動特警、武警、軍方鎮壓的霸道及流血場面等等，折損習的威望。不過，這種鬥爭手法，習近平就是箇中高手，不會輕易讓對手得逞。

在美中貿易戰的強大壓力下，這一波挑戰習近平的風聞狂吹，當然是無風不起浪，這也是很典型的馬克思主義所教的中共鬥爭手法。不過，這種鬥爭手法，習近平就是箇中高手，不會輕易讓對手得逞。（美聯社）

從思想到權力，過度集中於習一人，一黨專政成了一人獨裁，要封的密不透風，卻處處有破口傳出風聲，物極必反，這才是習近平未來勢必面對卻無解的難題。



最後要引馬克思的一句名言正告習近平，「一個壓迫其他民族的民族，無法獲得自由」。中國夢更不可能經由內外壓迫達成！