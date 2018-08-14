胡，怎麼說》「兩岸一家親」與「墨綠」不矛盾？變色龍！

「兩岸一家親」是習近平欽定的中共對台統戰語言，「墨綠」則是鐵桿台獨象徵，這兩者如何能集中在柯文哲一身而不矛盾？答案就是，除非你是「變色龍」！

柯文哲聲稱，兩岸一家親是他不變的基調，並稱這與墨綠不矛盾，還稱不涉政治，而是文化、經濟、民間、城市交流。（無色覺醒臉書截圖/報社合成照）

變色龍是一種爬行動物，算是蜥蝪的遠房堂兄弟，它的真皮內有多種色素細胞，可以隨著環境、處境、情緒等變幻體色，忽紅、忽藍、忽綠...。

政治人物如果真能這樣，也忽紅、忽藍、忽綠...，而不矛盾、不自相衝突，那真的是天下奇聞，令人匪夷所思，那就不只是厲害，而是非常厲害，厲害到吃乾抹盡令人怕怕的大尾變色龍！

回頭看今年5、6月間，中國國台辦與此間親中媒體合謀大肆炒作的「無色覺醒」，其操作計謀心險術淺不值一哂，就是把綠、藍變無色，並扶持白色力量，再用紅色把無色或白色染紅，換句話說，「無色覺醒」就是不論藍白綠，終極就是都變成「我的名字叫紅」，以親中、向中、統一為統戰目標自不在話下。

回頭看今年5、6月間，中國國台辦與此間親中媒體合謀大肆炒作的「無色覺醒」，其操作計謀心險術淺不值一哂，就是把綠、藍變無色，並扶持白色力量，再用紅色把無色或白色染紅。（無色覺醒臉書截圖）

柯文哲聲稱，兩岸一家親是他不變的基調，並稱這與墨綠不矛盾，還稱不涉政治，而是文化、經濟、民間、城市交流。中共用溫水煮青蛙之謀對付台灣，用的就是柯文哲講的文化、經濟、城市...交流，核心謀略全都是政治企圖，讓台灣不知不覺被一家親，就像被煮熟的青蛙，被一個中國、被併吞統一...。

柯文哲身為首都市長，卻稱不涉政治，根本自欺欺人，企圖瞞天過海，說穿了，這不就是當中共把台灣當青蛙煮，卻暗幫添柴火、又扇風吹涼嗎？

以顏色看政治，共產黨一黨專政的中國一色紅，官方、社團、國公企、智庫、媒體、連宗教都要姓「黨」，全都是紅；台灣是民主國家，政治光譜色，綠、藍、黃、青、白、橙、紅，紫...都有，紅與紅自是一家親、紅與變紅的藍黃橙白也可能一家親，但紅與墨綠如何一家親？硬要在同一人搞一家親，那就是變「黑」！

紅與墨綠也不是絕對不能相容、不是完全不可能一家親，但前提就是台灣與中國相互承認、至少互不否認對方是獨立主權國家，平等互惠、追求共利共榮。這在當前中國併吞台灣的狼子野心之下，簡直就是天方夜譚。

也許，柯講兩岸一家親與墨綠不矛盾，打的如意算盤，就像日前李柯會後的操作那樣，李登輝、柯文哲談話後，柯陣營選擇性放出三種重點不同的部分內容，包括李要柯不要再講...（先說是兩岸一家親後否認）、李批蔡英文總統、李支持柯選市長及總統（柯隔日又出來修正或否認），令人莫辨真假、莫衷一是，不過，分眾切割、分別餵食的網路操作太過頭，恐怕成事不足、敗事有餘。

李登輝、柯文哲談話後，柯陣營選擇性放出三種重點不同的部分內容，包括李要柯不要再講...（先說是兩岸一家親後否認）、李批蔡英文總統、李支持柯選市長及總統（柯隔日又出來修正或否認）令人莫辨真假、莫衷一是，不過，分眾切割、分別餵食的網路操作太過頭，恐怕成事不足、敗事有餘。（讀者提供）

你只能欺騙選民於一時，不可能欺騙選民於一世！這句政治格言放在網路時代，顯然不那麼管用了，只要一時、何必一世？請問是這樣嗎？