胡，怎麼說》誰怕「陳文成」？

陳文成，一個令人傷痛感念不捨的名字，一位不幸被國民黨黨國特務殺害的熱血台灣青年才俊，一個真相未白、沉冤未雪的冤魂，一個被專制政權刻意隱沒的殘殺無辜人民典型案例，一個逐漸被遺忘在歷史深處的事件....。

陳文成，一個令人傷痛感念不捨的名字，一位不幸被國民黨黨國特務殺害的熱血台灣青年才俊，一個真相未白、沉冤未雪的冤魂。（擷取自陳文成臉書）

這幾天，因一個底蘊很深的中元感恩月廣告片，其創作原型被認為是陳文成等白色恐怖受難者，「陳文成」的名字復活了，在google搜尋中排第一，陳文成遇害事件隨之重新跳進台灣社會記憶，那段長長的國民黨威權獨裁、白色恐怖統治，黨國特務橫行、無法無天，台灣人民被禁錮的「苦難時代」，卻是國民黨權貴集團常常回味的「美好年代」，也隨之重現。



這裡不再談三段廣告中的原型或影射誰，而要談「誰怕陳文成？」那股對這篇廣告被指影射陳文成事件不滿而反撲的闇黑力量。



那個白色恐怖時代，也是黨國威權獨裁最盛的年代，國民黨權貴統治集團，一方面收束言論自由、禁錮政治活動，以無所不在的特務、濫權橫暴，控制著台灣社會；一方面黨國集團特權橫行，包山包海的權力掩護，攫取各種經濟利益，國民黨更如八爪章魚，吃銅吃鐵吃金吃銀，侵入財金文教社會領域，以不公不義手段襲奪民財，讓本就龐大的黨產更龐大。

全聯福利中心中元節廣告三段影片之一，被質疑是影射37年前的含冤懸案「陳文成事件」。（翻攝自全聯福利中心中元節廣告影片）

誰怕陳文成？首先就是1981年7月謀殺陳文成的凶手特務們及指使的上級長官，由於黨國特務機關幾乎將殺人跡證全部湮滅，他們在台灣民主化後不但消遙法外，退休後還可坐享優厚年金。現在，陳文成三字又出現在台灣社會，農曆7月、午夜夢迴，想必心驚肉跳。



誰怕陳文成？在白色恐怖時代，享盡特權的權貴集團及威權之子們，在解嚴後還把本應還財於民的龐大黨產，透過五鬼搬運、政商勾結、分肥分贜，但是，這段歷史不會成灰，黨產肥肉吞下肚沒那麼好消化，「陳文成」三字重現台灣，也把黨國獨裁當年的惡行重現，那些吃的滿嘴流油的黨國威權集團餘孽及威權之子，現在也擔驚受怕了。

「陳文成」三字重現台灣，也把黨國獨裁當年的惡行重現，那些吃的滿嘴流油的黨國威權集團餘孽及威權之子，現在也擔驚受怕了。（資料照）

誰怕陳文成？就是當年殺害陳文成的國民黨威權集團！現在一談到轉型正義、追回黨產，他們就叫起撞天屈，什麼清算、鬥爭、迫害、文革、納粹、獨裁等就出口，因為這些都是他們當年白色恐怖統治、殺害陳文成時，施加於人民的黑惡狠毒手段，現在才擔心被「以彼之道，還治彼身」，其實，民主台灣，一切必須依法進行，白色恐怖不會再現，但他們若不是過去闇黑的壞事作絕，殘害無辜太多，即使農曆7 月中元，陳文成三字復活重現，何必心驚？何必以闇黑之心反撲？