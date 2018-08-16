胡，怎麼說》釋學誠與鹿強-兩個黑惡的中國心

釋學誠何許人也？他是中國佛教協會會長、北京龍泉寺住持、全國政協常委，本月1日，北京龍泉寺前都監釋賢佳（俗名劉新佳）、釋賢啟（俗名杜啟新），兩人都是北京清華大學博士，聯合實名舉報釋學誠性侵多名女弟子，檢舉文件長達95頁，以論文格式呈現，對其惡行指證歷歷，調查證據齊備，結構嚴密詳實，揭發了這件中國佛教界超大醜聞。

中國佛教協會會長、北京龍泉寺住持、全國政協常委釋學誠被舉報涉嫌性侵多名女弟子，檢舉文件長達95頁，以論文格式呈現，對其惡行指證歷歷，調查證據齊備，結構嚴密詳實，揭發了這件中國佛教界超大醜聞。中國佛教領導人釋學誠身陷性侵醜聞，傳習近平要他「努力懺悔，安度餘年」。（美聯社）

中共起先還企圖封鎖這項訊息，但網路上早已沸沸揚揚，被媒體形容為「披著架裟的淫魔」，中共黨政高層關係極佳的釋學誠，昨天總算下台了，處分僅是「閉門思過」而已。



台灣的佛教界與釋學誠也不會陌生，他與台灣佛教界關係匪淺，去年他訪台時，還曾在佛光山接受南華大學頒給榮譽博士學位；中共在北京等地舉辦宗教交流及統戰活動時，他都是主角之一，台灣不少宗教大山門、宮廟負責人等等，都競相結識他。



這當然不能怪誰，那時誰又知道他背後竟幹出這等天理不容的惡行？



「嘴唸經、手摸奶」，釋學誠打著佛門旗號，卻玷污佛門，無法無天，仗恃的更是中共黨政高層的後台夠硬。而他打著宗教交流的名義，與台灣宗教界交流，當然也是以宗教為工具在搞統戰。中共竟派這等「匪類」，在做這等「披著架裟搞統戰」的事，急著與中國宗教交流、被統戰的那些台灣宗教界人士，會不會有一點點反思？

釋學誠打著佛門旗號，卻玷污佛門，無法無天，仗恃的更是中共黨政高層的後台夠硬。而他打著宗教交流的名義，與台灣宗教界交流，當然也是以宗教為工具在搞統戰。圖為位於北京的中國佛協正門。（中央社）

鹿強又何許人也？他是美國華人，1989年天安門事件後移民美國。



蔡英文總統出訪友邦，過境美國洛杉磯時順路到一家85度C分店喝杯咖啡，該店一位員工以送給顧客的吉祥物抱枕請蔡總統簽名留念，這是極為平常合理合情的事，鹿強竟政治無限上綱，指稱85度C致贈事先規劃好的大禮包，更以舉報台獨姿態，指稱85度C支持台獨；中共外圍黨媒環球網藉此興風作浪，鼓動中國網民灌爆85度C在中國的微博，並發動扺制，迫使85度C在中國官方微信上發出支持九二共識聲明。



鹿強那種人，自己逃離一黨專政的中國，移民美國享受民主自由，卻在為一黨專政的中共服務，還企圖把台灣2300萬人也關入一黨專政的鐵幕。卑劣、惡質、醜陋，尚不足以形容其人其行。

蔡英文總統出訪過境美國洛杉磯，順路到一家85度C分店喝杯咖啡，該店員工以送給顧客的吉祥物抱枕請蔡總統簽名留念，極為平常合理合情，也被人政治無限上綱，指稱85度C事先規劃好大禮包，更以舉報台獨姿態，指稱85度C支持台獨，中媒、網友接力打成台獨企業。（圖片取自立委蔡適應臉書）

這種人身在民主自由的美國，卻永遠走不出文革的黑暗心獄，環球網擴大在煽人性最惡質、最卑劣的文革惡風。中共縱容這種「黑暗的心」猖狂，習近平高唱的中國夢，將被誤導成為所有中國人的最大夢魘，也將成為世界文明的極大威脅與禍害。