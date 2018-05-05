自由開講》中國該重讀「北風與太陽」了

◎魏國浩

在伊索寓言中，有這麼一則故事，大意是說，北風與太陽舉行一場比賽決定誰的力量比較強，能讓路過的旅人脫下斗篷，而北風越是用力吹，旅人就把自己包得越緊，然而，當太陽溫暖地照耀時，旅人因為悶熱而不得不脫下斗篷。

北風與太陽。（維基共享）

這告訴我們要使他人敞開心胸接納自己，一昧蠻幹，用力量使人屈從，絕對達不到效果，反而溫和的態度，放下身段的交流，才能讓人心悅誠服。

事實上，這則故事之所以流傳了這麼久，最大的原因，就是歷史永遠會重演，人類常常學不會教訓，看看現在的台灣與中國之間的關係，便可以明瞭此言不假。台灣在國際社會上遭到中國打壓，可說已是常態，無論是各種國際會議及活動的杯葛干擾，或是用各種手段挖台灣的牆角，威脅邦交國若不與台灣斷交並與中國建交，就得不到

金援或是在國際上受到阻撓，這種宛若地痞流氓式作風，正是台灣人民對中國一向沒有好感的主因。

而近期中，台灣於中南美洲的友邦多明尼加，又遭到中國以同樣的手法強行挖角，似乎是想宣誓台灣於國際上一切活動，都必須仰中國之鼻息，同時也試圖將自美國總統川普上任後，日漸加溫的台美關係澆下一頭冷水。

而近期中，台灣於中南美洲的友邦多明尼加，又遭到中國以同樣的手法強行挖角，似乎是想宣誓台灣於國際上一切活動，都必須仰中國之鼻息。（法新社）

然而台灣人民對中國這樣的舉措，其實是完全不買帳的，看看最近的一份民調，有83.5%民眾認為中國以金援挖走邦交國及軍機軍艦繞台對兩岸關係沒有幫助，同時，有64.4%民眾同意中國打壓台灣外交空間只會將兩岸關係越推越遠這種說法，更有65.4%的民眾，同意中國打壓台灣外交空間是破壞兩岸現狀，有趣的是，如果細看民調數據，上述三個問題，除了本來一向態度反中的泛綠選民外，連相對親中的泛藍選民，也有超過半數的認同度，因此我們可以瞭解到，台灣社會對於中國的一切惡意行為表示反感，基本上是不分藍綠的，而中國這樣的行徑，無形之中反而更加促進了台灣社會中，跨不同意識形態的大團結。

其實，自蔡總統上任以來，針對兩岸關係採取的「維持現狀」溫和路線，主要原因，也是為了避免激化中國，使台灣內部的改革與政策推行，不至於受到太多來自兩岸關係不穩定的干擾，然而中國當然無法坐視台灣內部情勢的穩定，因此近期內的多項軍事外交動作，都是中國希望能夠藉此對台灣威嚇的手段，然而對於中國如此黑幫式的挑釁，有55.6%受訪民眾認為中國政府正在破壞兩岸原有現狀，另外，有79.5%民眾認為中國對台灣抱持不友善態度，相較於今年一月調查結果，認為中國對台友善的民眾更是減少5.1個百分點，同時也有63.7%民眾同意中國近來做法造成區域及兩岸緊張。由此可見，中國近期來的舉措，不僅沒有達到預期的效果，反而讓「中國是麻煩製造者」的這個形象，變成台灣社會中的主流共識。

如果文化大革命沒有把伊索寓言燒掉的話，中國政府相關人士確實該好好重讀一下「北風與太陽」這則寓言，否則中國冷冽的東北季風，正在把台灣越吹越遠，而中國自己卻仍不自知。

（智庫研究員）

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