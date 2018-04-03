自由開講》促轉會主委的最佳人選應該是誰？

◎鄧鴻源

行政院31日舉行記者會，公佈促進轉型正義委員會委員名單，以及主委人選，由前監委黃煌雄出任首任促轉會主委。蔡英文總統（31日）在花蓮與媒體茶敘時表示，這是經過多方徵詢、社會也普遍認為「適當」的人選。

黃煌雄人事案，正式宣佈之前質疑不斷。正在花蓮訪視的蔡英文回應媒體問及此事，表示黃煌雄委員是經過行政院提名的人選，將由立法院進行同意。真是如此嗎？若只是徵詢國民黨人的意見，則完蛋了。畢竟黃煌雄被質疑在彈劾前檢察總長黃世銘案中涉嫌放水，也有巴結馬英九求官之嫌。難怪有人說，小英請黃煌雄出任促轉會主委有如「請鬼開藥方」！ 小英連陳翠蓮這位指標人物都不屑與之為伍，如何叫做「社會普遍共識」？

行政院31日舉行記者會，公佈促進轉型正義委員會委員名單，以及主委人選，由前監委黃煌雄出任首任促轉會主委。（資料照）

難道蔡總統已經忘了自己選前的承諾嗎？蔡總統選前承諾落實轉型正義與司法改革，以便還給扁公道，如今呢？是否騙選票用的？蔡總統需知，不是因為妳能力有多強，政策有多佳，而是因為國民黨太爛了，人民已忍無可忍。許多人選舉是從來不看選舉人的政見，因為政客多半胡說八道，沒有一個是真的，大家只是想選一位對台灣的傷害比較小的，不要像國民黨吃裡扒外就是了。

蔡英文先是任用老藍人當行政院長，禮讓投機的柯Ｐ選市長，接著用沒有是非與正義的邱太三當法務部長，如今又想任用腳踏兩條船、藍綠通吃的黃煌雄當促轉會主委，以致民調直直落，難怪辜寬敏老先生勸蔡英文只當一任就好。

前檢察總長黃世銘之所以免於被彈劾，投機的黃煌雄難辭其咎，以致這種人退休後每月可爽領十七萬元月退俸，將廣大低薪的年輕人當提款機提到死為止，可說十分沒有道德！黃煌雄可說是「牆頭草」政客，以致許多國民黨人都極欣賞他，只因黃煌雄拍馬屁功夫一流，居然將馬英九與蔣渭水以及蔣渭水與孫中山做連結，還說蔣渭水是嚮往「祖國」的人。

前檢察總長黃世銘（中）之所以免於被彈劾，投機的黃煌雄難辭其咎，以致這種人退休後每月可爽領十七萬元月退俸，將廣大低薪的年輕人當提款機提到死為止，可說十分沒有道德！。（資料照）

其實凡是被國民黨所欣賞的人，通常就是不適任的人，這已是不爭的「定律」，小英怎會不知道？也難怪台大歷史系教授陳翠蓮原本應允出任促轉委員，一聽黃煌雄任主委，她就婉拒了，不是因為陳翠蓮是博士而黃煌雄只是碩士而已，關鍵在於人的品格問題。如果是林義雄先生出任促轉會主委，相信陳翠蓮會二話不說答應。

試問，對於撤除獨裁者銅像，並將國民黨黨產與婦聯會財產沒收，同時修改不三不四、以國民黨黨歌冒充的國歌與有國民黨黨徽的國旗，尤其是鈔票上面獨裁者的肖像。未來如果黃煌雄擔任促轉會主委，可能做到嗎？從他以前擅長拍「馬」屁做官與對黃世銘的「放水」看，可思過半矣！

也難怪台大歷史系教授陳翠蓮原本應允出任促轉委員，一聽黃煌雄任主委，她就婉拒了，不是因為陳翠蓮是博士而黃煌雄只是碩士而已，關鍵在於人的品格問題。（資料照）

一些鄉愿者反對拆除獨裁者銅像與鈔票改版的理由是，政府還需花數百億元，是「浪費」民脂民膏，根本是一種似是而非的謬論。當初既然可以花很多錢豎立獨裁者銅像與肖像，為何現在不可？如果有人強迫你花錢在家中設立殺害你祖先者的牌位，你可以忍受嗎？試問，德國與波蘭等國家，現在還有獨裁者銅像與肖像嗎？可見這不只是經費問題，也是百年教育與大是大非的問題。

小英只是在找「同溫層」的人互相「取暖」，以致民調直直落，難怪辜寬敏勸她只做一任即可，不要在乎下一任，否則下場將如同扁與馬一樣狼狽。筆者也認為如此，小英只要落實年改、司改與轉型正義，為台灣日後的政經發展奠定根基，並以同理心特赦扁，即可永垂不朽，無需在意是否連任了。

林義雄一生為國為民，剛正不阿，連自己的母親與女兒都不幸犧牲，而且曾是律師又是法學專家，對國民黨的不公不義沒有人比他更清楚，這樣的人才是促轉會主委的最佳人選。搞不懂英、賴為何不請林義雄先生，卻找一位國民黨認同的人出任促轉會主委？

林義雄一生為國為民，剛正不阿，連自己的母親與女兒都不幸犧牲，而且曾是律師又是法學專家，對國民黨的不公不義沒有人比他更清楚，這樣的人才是促轉會主委的最佳人選。（資料照）

（大學教授）

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