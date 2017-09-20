社論》政治動物寧可撞牆也不轉彎？

馬英九日前出席國民黨台北市婦工總會活動時，提到吳敦義曾說海豚會轉彎被罵，他反問「動物會轉彎，難道不對嗎？」多年來吳敦義不斷澄清，自己未曾說過白海豚轉彎，斥責是媒體亂寫，沒想到不但撇不清，連馬英九也出來「反澄清」，「動物都會轉彎，難道不對嗎？」想必吳敦義不但會啼笑皆非，這個公案恐怕真的是跳到黃河也洗不清了。政治人物遇到這樣的隊友，還能怎樣。

白海豚會不會轉彎，動物是不是都會轉彎，這些問題且留給動物學家來研究。但是，馬英九與吳敦義兩個「政治動物」，卻顯然是不會轉彎的。馬英九的總路線，已經被選民唾棄了，連洪秀柱也不以為然，然而，馬英九還是自我感覺良好。吳敦義則否定洪秀柱，撥亂反正馬規吳隨。偏偏，吳敦義還想競逐大位，難道他在期待唾棄馬英九總路線的主流民意轉彎嗎？

另外，小英政府完全執政，北京的結論是馬英九總路線沒路用，九二共識不再允許一中各表，馬英九的種種論述都成了歷史文件。吳敦義則仍想在台灣主流民意與北京對台政策之間腳踏兩條船，他至今還是認為馬英九的總路線便是兩岸的橋樑。殊不知，這條虛擬的橋樑，二○一六以後北京早就過河拆橋了。於是，所謂的國共論壇，所謂的吳習會，只要吳敦義還想各表，結果就是撞牆，吳敦義難道不會轉彎嗎？

話說回來，政治動物要轉彎，本來就不是會不會的問題，而是要不要的問題。在民主台灣，政治動物面對甚麼要轉彎呢？答案很簡單，當然是民之所欲！如果，吳敦義以北京之所欲來轉彎，那麼他就只能追隨許歷農不再反共要促統。問題是，吳敦義和他領導的國民黨，都還想在台灣選舉，都還在想重回執政，如果像洪秀柱、許歷農那樣轉彎，將來就沒戲唱了。

再說，亞太地區的戰略形勢正在變化，朝鮮半島的危機逐漸形成中俄北韓對抗美日南韓的格局。而儘管國共聯合了十幾年，台灣在地緣政治上還是美日南韓的安保盟友。可以說，朝鮮半島的危機，不論是慢性病化，還是突然爆發戰爭，台灣終將與中國站在不同的陣營。國民黨曾經長期執政，應該心知肚明對台灣具有實質影響力的國家是誰。在這樣的外部環境中，吳敦義難道還不轉彎嗎？國民黨的連結中國路線不轉彎，當前對台灣周邊盟友更具危險性，他們恐怕也不樂見台灣被習近平遙控吧！

一年多來，小英政府的政績並不突出，人民的滿意度低檔盤旋。縱使如此，國民黨的支持度也沒有觸底反彈，依舊予人跟主流民意背道而馳之感。不轉彎，二○一八會自然止血嗎？如果國民黨繼續自外於主流民意，隨著年輕選民逐漸成為選民主體，那麼該黨的小黨化甚至泡沫化，就不再是天方夜譚了。馬英九執政八年，竟可在民主時代召喚黨國幽靈，憑藉的無非是黨產、軍警公教、情治司法外交等「黨國遺產」。司法案件，遇到馬英九便轉彎，其他可想一斑。如今，追討黨產、司法改革、年金改革、轉型正義，黨國遺產快速剝落，只能自力更生了。自力更生，就是要面對民意，無論是選票還是鈔票（政治獻金），都得黨綱政見符合主流民意才能到手。

回顧歷史，從黨外到民進黨，蔣經國執政晚期，國民黨已經處於內憂外患的危機，幸而李登輝轉彎到本土化路線，從而靠國會全面改選、總統直接民選的深度改革，國民黨政權也新陳代謝接地氣，在內部鬥爭中保住執政地位。可惜，在野八年重返執政之後，馬英九轉彎到背離主流民意的總路線，結果八年的傾中誤台導致國民黨的總崩潰。這是吳敦義和國民黨眼前困境的根源，再不轉彎就注定只能演出總崩潰的續集。政治動物會轉彎，馬英九似乎是例外，所以馬失前蹄，國民黨完全在野。吳敦義如果成為另一個例外，國民黨就得小心樹倒猢猻散了。