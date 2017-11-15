自由開講》八百「撞士」或「賺死」？

◎郭敬



對於反年改退伍軍人團體「八百壯士」到行政院抗議，主張年改應遵守「信賴保護原則和不溯及既往」，並指責政務委員林萬億毀諾未先溝通再送法案，林萬億表示，他並沒違背約定。



沒遵守「信賴保護原則」的應該是蔣介石與馬英九吧？前者曾答應老兵的「戰士授田證」與「帶老兵返家」的諾言呢？後者的「六三三」丶「捐半薪」的諾言呢？無非都是騙局，「八百壯士」有對他們抗議嗎？如果沒有民進黨的仗義執言，蔣經國會同意老兵返家嗎？國民黨有遵守「信賴保護原則」嗎？

沒遵守「信賴保護原則」的應該是蔣介石與馬英九吧？（資料照，記者劉信德攝）



當初國民黨說要實行三民主義，把台灣建設成「民有、民治與民享」的社會，結果呢？不是變成「黨有、黨治與黨享」？否則龐大的國民黨黨產，婦聯會與救國黨的財產，還有許多來歷不明的高官家產呢？這難道不是更違反「信賴保護原則」嗎？



一些國民黨退將說，他們之所以會從反共變成投共，是因為中國不再實行共產主義，人民不再一窮二白，真是如此嗎？倘若如此，為何超過一甲子都是共產黨在當家主政？又有自由、民主與人權嗎？以前台灣民眾就比中國富有與幸福嗎？在國民黨的白色恐怖與戒嚴體制下，不知有多少本省與外省籍同胞被搞得妻離子散、家破人亡，會比當時的中國好到哪裡？這些「八百壯士」當年可有說甚麼話？



台灣軍人的退撫制度與中國的軍人的退撫制度相比又如何？近年來，有許多中國退伍軍人上訪陳情，中國政府有給他們什麼滿意答案嗎？他們的退伍軍人服務滿20年就可以領一輩子百分之90%以上的所得替代率嗎？其他國家的軍人退撫又有我們這麼好嗎？人在福中應知福，怎麼可以沒有同理心？



目前台灣軍公教人員所占全國比例，高居全世界前幾名，不都是國民黨刻意攏絡所造成的嗎？如：疊床架屋的政府組織、沒效率又腐敗的公務員一堆，讓全民納稅錢近半都耗費在人事費用中，如此國家不債台高築才怪！目前許多年輕人之所以長期低薪，嬰兒一出生就要負債百萬，難道不是人事費用占太多，及建設經費未核實使用所致嗎？又像希臘，公務員福利超級好，放假也多，曾羨煞多少人，但一旦「福利氣球」太膨脹而爆炸，折半尚無法應付，欲哭無涙！



捫心自問，這些所謂「八百壯士」，服役時與退伍後，對國家所付出與忠誠程度又為何？與其自封「壯士」，不如說是「撞士」或「賺死」比較傳神，不是嗎？如許與郝某人，都已近百歲，月領二十萬，到底還要領多久，年輕人才能喘口氣？說自己以前對國家有多大貢獻，恐怕連豬都會偷笑？能騙當過兵的人嗎？





（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com