自由開講》賴清德有Guts ，柯文哲與蔡英文呢？

◎鄧鴻源

二二八事件即將屆滿71週年，民間與政府的相關活動與討論也日漸升溫，民進黨立委姚文智昨日參與民間團體紀念遊行時批評，台北市長柯文哲身為二二八受難者家屬，這幾年來該做的都沒有做；柯文哲25日表示，二二八是應該紀念的日子，該怎麼做就怎麼做，但是不要去做意識型態的操弄、政治的運用，他不太喜歡。

對此，姚文智痛批，他自年輕時，在1987年就參加過228活動，那時的威權統治者即國民黨，就告訴大家不要用意識形態來做文章，他反問：「柯市長講的話怎麼跟國民黨、過去的威權統治者一模一樣？」他痛批，柯的話語間根本充滿了權力的傲慢與眷戀。沒錯，民眾現在所期待的是，恢復歷史真相以及轉型正義的改革，但這3年來，台北市的蔣介石銅像有78處，一處都沒有處理，包括中正廟那個最大仙的，但台南市過去已由前市長賴清德通通移除。 賴清德有Guts ，柯文哲則沒有，實愧對祖先與其他受難者。

賴清德有Guts ，柯文哲與蔡英文呢？（資料照）

試問，德國已經進行轉正義幾年了？人家民眾有指責政府在做政治意識型態的操弄嗎？人家這樣做會引起社會對立與仇恨並影響其經濟發展嗎？人家學校與政府機關有到處是希特勒銅像嗎？鈔票有希特勒肖像嗎？某政黨國歌是否能充當國歌唱？某政黨黨徽是否能當國徽使用？人家有黨營事業嗎？人家有類似我們婦聯會的組織聚斂大筆財富給自己人使用嗎？最近柯文哲訪問德國，不知是否有請教人家這方面的問題？人家對當時的幫兇都不姑息，我們至今卻「找不到」元凶，還坐視元凶被當「偉人」崇拜，說得過去嗎？政府不理會受害家屬的控訴，某政黨聲援受害者家屬，算是政治操弄嗎？

以嘉義畫家陳澄波先生為例，他本是國民黨忠貞黨員，也是國際知名畫家，只因代表嘉義市民前往水上飛機場與國民黨官員調解，居然被以「叛亂」罪名遭逮捕，未經審判，雙手以鐵線反綁，背後插上死囚牌子，巡街示眾後公開槍決，而且是當著其長女陳碧女面前執行。還有當時對蕭萬長一家有恩潘木枝醫生，也是市民代表，一樣遊街示眾後被公開槍斃，當時國民黨政府也未免太沒人性了吧？這種有如納稅黨的可惡政黨，怎麼還有臉存在於今天民主的台灣社會？

據陳澄波女兒陳碧女的回憶：「 1947年3 月25 日，父親被載出來槍殺，到底是什麼罪我們不知道。我還記得是一輛卡車，車上四個手被鐵絲綁著的人，由警察局押出來遊街，經過中山路到嘉義噴水池，再轉到火車站。在開始槍斃第一個時，我不知哪來的膽子，拉著兵仔的褲管說：『這個是我父親，他是好人，你們要探聽清楚，探聽明白才能槍決。』他將我踢到一邊去，開槍一個一個開始槍斃。可憐的父親，是最後一個被槍殺的，最後一個最痛苦，第一個被槍殺不知人事就算了，父親必須保持知絕看著第二個、第三個在他身旁被槍殺。兵仔和父親距離三公尺，第一槍沒有打到…第二槍才打中父親，父親可能不甘願，沒有向後仰，向前倒下去，死後不暝目，可見他很不甘心！」

陳澄波於太湖寫生留影。（圖源自於中央研究院數位文化中心）

國府賊兵在人家女兒面前槍斃人家的父親，還說人家是「皇民」或「暴民」，事前沒有任何審判，就將一位國際知名的畫家、幾個年幼小孩的慈父，殘忍殺死在街頭，還不准人家去收屍，這種喪盡天良的事，只有土匪才幹得出來，阿歐西軍人卻狠得下手，而且是從南到北都有，數也數不清，這種不共戴天的仇恨，能說一句「往前看」就可以釋懷嗎？至今國家還沒有確認誰該負責，或誰是元兇，就要人家寬恕，到底要寬恕誰？雖然大家都已經知道是誰，可是其銅像還到處是，還派國家衛兵去保護其銅像與屍體，難道不夠荒謬嗎？

郝某人曾恐嚇國人說，中正廟是「古蹟」，絕對不能拆，否則是犯刑事罪，需被判刑。1976年才蓋的建築如果是古蹟，那麼1973年就蓋好的文林苑，郝某人為何強行將人家拆除？是否也是犯刑事罪，需被判刑？柯文哲為何沒有提出反駁？市長是否幹假的？競選時與剛當選後的Guts跑到哪裡去了？台北市這麼好的一塊地，如果所蓋的紀念堂是用來紀念所有在二二八或白色恐怖時被冤殺的英靈，尚無話可說，卻用來紀念一個雙手沾滿血跡的獨裁者，是否太荒謬了？

不僅柯文哲，蔡英文也沒有Guts，否則為何中正廟與慈湖還有許多國家衛隊看守？一處是銅像，另一處是停屍間，為何需要動用龐大公帑為這種獨裁者「護靈」，他是否比秦始皇、史達林與毛澤東還偉大？美國停放眾多士官兵英靈的阿靈頓國家墓園，尚且只有兩位衛兵護靈， 史達林與毛澤東紀念館也沒有這樣的排場，為何一個失敗又殘忍的獨裁者，還能受到如此隆重對待，試問，有道理嗎？難怪二二八與白色恐怖受害者家屬憤慨萬分。

國民黨最不要臉的就是，自己可以搞意識形態，統治台灣，愚弄民眾，貪贓枉法，圖利自己，別人就是不行。其實別人沒有搞意識形態，只是呼籲政府還給受害者公道，如恢復其名譽、拆除所有獨裁者銅像、肖像與紀念堂，司法改革，並將不公不義的黨產與婦聯會財產還給國家與人民，如同兩德統一後，前東德所進行的改革一樣。不知柯市長最近訪問德國，是否向人家取經？是否曾問人家，不斷地進行轉型正義，是否在搞意識形態的操弄、政治的運用 ？

不知柯市長最近訪問德國，是否向人家取經？是否曾問人家，不斷地進行轉型正義，是否在搞意識形態的操弄、政治的運用 ？（資料照）

古人說：「仗義常是屠狗輩，負心總是讀書人」，柯文哲自認IQ很高，能念到台大醫學系與醫學博士，還曾當台大外科主任，如今又貴為首都市長，但如果沒有正義與是非，缺乏同理心，則又如何？蔡英文也是如此。愛因斯坦不是曾說：「如果沒有是非、正義與同理心，專家只是訓練有素的狗」，又說：「知識份子對不公不義的事冷漠，就是獨裁者的幫兇」，不知柯文哲與蔡英文是否知道？不知是否讀過德國政治哲學家漢娜鄂蘭的「平庸的邪惡」一書？其實目前許多高級知識份子不也是如此嗎？不是詐欺，就是偽善，自私自利又假高尚，其品格會比十元自助餐莊阿珠高貴嗎？

總之，柯文哲與蔡英文是否鄉愿，大家心知肚明。其中柯文哲自己也是二二八受害家屬之一，卻沒有是非與正義，也無同理心，實在可悲！

（大學教授）

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