自由開講》蔣經國「親民」？！

◎郭靖

統派人士最近老是吹捧蔣經國的親民與政績，尤其喜歡拿蔡英文與蔣經國比較？如有人以「蔣經國的親民與蔡英文的拒馬」為文，諷刺蔡英文總是將自己關在拒馬內有如「囚徒」，卻忘了這正是專制與民主的強烈比較。

統派人士說：「蔣經國很親民，經常一件夾克、上山下海，吃路邊攤，到處都有『民間友人』。宋楚瑜師法蔣經國，任省長時，全省鄉鎮走透透。馬英九亦如此。上述三人所到之處，警衛薄弱，蔣經國見有警衛圍繞他，會喝斥離開；馬英九在選總統前敢於到各地Long stay，受到民間人士的讚揚。」

由左至右以序，宋楚瑜、蔣經國及馬英九（報社合成照）

此番話有如將「無知」當作「幽默」，也不想想看，毛澤東、鄧小平與北韓金家三代在位時也是很「親民」，受到萬民愛戴，其政府的行政效率也是如同蔣經國時代一樣很高，毛澤東、鄧小平，以及金正恩的父親與祖父去世時，一樣讓民眾痛哭流涕，跪送其靈車。其實蔣介石與希特勒不也是很「親民」嗎？希特勒至少還是民選的，然而兩蔣呢？

是甚麼因素讓這些獨裁者可以如此「親民」？如果不是用極權專制與恐怖手段統治，可能如此嗎？說這些無知之話的人，似乎都沒有去過六張犁看看那些埋在亂葬崗的前輩，也沒有去過綠島看看那棟當年囚禁過多少政治犯的監獄，那些人沒有殺人放火，通常只是私下批評獨裁者、國民黨或看「禁書」而已！連孫立人這樣一位功在國家、舉世聞名的偉大將軍，兩蔣都敢迫害，何況他人？

如果阿扁與小英也能有蔣經國那樣的威權，有戒嚴體制與「二條一」箝制人民思想與言論自由，還有各種特務機關當他們的爪牙，那麼阿扁與小英也可以像蔣經國一樣「親民」，隨時輕車簡從，下鄉訪問民間友人，隨地在路邊攤上吃吃喝喝，根本無需拒馬與鐵籠包圍自己，難道我們喜歡這樣「親民」的獨裁者嗎？我們喜歡這樣「安定」嗎？

國民黨與兩蔣最大的罪過，是將台灣當作自己的財產，堅持「漢賊不兩立」，讓台灣成為國際孤兒，還把屠殺與政治迫害的事當作兒戲，卻又動用所有宣傳機器幫自己造神，從無數的銅像，校名、街道名，直到硬幣與紙鈔，充斥在小小台灣的各個角落，讓史達林、毛澤東與希特勒等人甘拜下風！可悲的是，還有許多人歌頌這樣的獨裁者，嚮往他的威權統治！

沒有比較，不知自由與民主的可貴，然而有些人還喜歡當「奴隸」！若自己喜歡當也罷，為何也要求別人與他們一樣？可以當「自由鳥」，為何要當「籠中鳥」呢？有誰喜歡過目前北韓與中國那樣的生活嗎？為何我們不能「飲水思源」感謝當初那些「解放」我們的人，還「恩將仇報」詆毀他們呢？

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com