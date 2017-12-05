自由開講》陳長文是否干涉司法？

◎展昭

針對律師陳長文一再投書，批評台北地檢署所起訴前總統馬英九教唆洩密、大巨蛋等案，恐有遭行政權干涉等質疑；北檢今二度聲明澄清，反批陳長文為理律法律事務所所長，該所合夥律師吳至格為馬英九洩密等案的一、二審辯護人，陳長文卻在高等法院審理馬案期間，常以專欄發表不實評述干擾審判、妨害司法公正，已違反律師倫理規範。

針對律師陳長文*（右）一再投書，批評台北地檢署所起訴前總統馬英九教唆洩密、大巨蛋等案，恐有遭行政權干涉等質疑；北檢今（12/4）二度聲明澄清。（資料照，記者簡榮豐攝）

台北地檢署說，陳律師先前投稿錯論「自從廢除特偵組後，許多過去特偵組不起訴的舊案，北檢重新起訴」，經本署指正其「既無統計數據，更未舉出任何一例」後，不僅未對信口開河向國人致歉，又撰文意圖移轉話題，表示「精確地說，雖未有偵結案件起訴，但卻有『簽結』而又重新偵辦的案件」云云，再度誤導輿論，有違律師倫理規範第6條：「律師應謹言慎行，以符合律師職業之品位與尊嚴」之規定。

的確陳長文之論述差矣，畢竟國民黨政治迫害人民的黑暗史，可是落落長，國際公認，從兩蔣開始就是如此，陳長文難道不知嗎？試問，從二二八、白色恐怖到美麗島事件，從林義雄家屬、陳文成到江南命案等，哪一件不是國民黨的「傑作」？陳長文說沒有證據證明馬英九有涉嫌貪瀆，其實只是其手段「比較高明」而已。如同林義雄家屬與陳文成命案，至今仍然沒有證據，但是是誰幹的？大家心知肚明，否則江南案怎麼說？江南案如果發生在台灣，一樣石沉大海。

論洗錢，國民黨高官呢？當年美國總統杜魯門就怒責孔宋家屬說：「他們一家都是賊，他們從我們援助的美援中A走幾十億美元，在美國與巴西黃金地段置產。」這不也是國際認證嗎？孔宋家屬是如此，其他國民黨高官呢？會比孔宋家族乾淨多少？可能只是手段比較高明，沒有被人發現而已。不說巨蛋案，就連國民黨的富邦與三中案，馬英九可以置身度外嗎？台北市長特別費案，馬吃相比扁國務機要費更難看，結果也沒事，只因遇到「好」法官！

其實不只富邦與三中等案有問題，林義雄家屬與陳文成等無數政治性冤獄，也應重啟調查，才能還給受害者公道，豈可讓犯罪者逍遙法外？這些犯罪者目前可能都已移民海外，享受國家優惠月退俸，不公不義，莫此為甚！兩蔣實施獨裁專制，長期剝奪民眾言論自由與民主權利，屠殺與政治迫害那麼多人，至今尚且國民黨被歌功頌德。反觀扁，捍衛自由、民主與人權、從沒有害過任何一人，對國家與人民貢獻又那麼大，卻遭受國民黨百般污衊與醜化，不知其公道何在？

總之，陳長文是否干涉司法？是否雙重標準？大家心知肚明。

（教師）

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