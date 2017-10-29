自由開講》怎麼又跟馬英九有關？！

陳振



牽涉海軍獵雷艦弊案的慶富詐貸案， 九家公股銀行聯貸給慶富205億，其中150億已撥款出去， 而近日據報導指出，只要慶富聲請破產，這150億將成為呆帳， 由全民買單。

只要慶富聲請破產，這150億將成為呆帳，由全民買單！（慶富提供）



據報導，慶富原先本向兆豐、台銀申請聯貸， 兩家銀行皆因合約有問題而拒絕核貸， 最後慶富總裁陳慶男向馬英九陳情，才獲得由一銀主辦的聯貸。 怎麼又是與馬英九有關？如果真是如此，馬英九能再卸責嗎？ 他到底是以甚麼身分「協助」慶富詐貸成功？



倘若是民營銀行，對於這種合約明顯有問題的聯貸案， 斷然不敢輕易核貸，然而由於泛公股銀行經營權由政府掌控， 因而經常得背負政策性任務， 使得銀行治理方向不只有時與營利目的背道而馳， 更容易發生類似慶富案等私相授受的弊案， 如之前兆豐便曾被爆料融資給國民黨上百億， 使得公股銀行的防弊相對不易， 公股銀行似乎成為國民黨官商勾結的提款機。



最值的追究的是國防部與海總負責軍購建案的高官、 承辦人及評審委員，若不是上級壓力或收賄，何以讓慶富得標？ 別將責任推給慶富而置身事外，還說是抽籤，其實在這鬼島， 連籤都是可造假的。超貸事小，該查查錢進了哪些人的口袋？ 別告訴我你們這些官員有多清白？豬會笑的！顯然馬英九所創造的「 世界紀錄」又多了一樁，居然讓造漁船的公司承包海巡艦和獵雷艦， 可說是前所未聞！



如果現在還是國民黨主政，此事恐怕又會不了了之，幸好天佑台灣， 讓民進黨再次執政，而且行政院長換有現代「包青天」 美譽的賴清德，慶富詐貸案想要再「陳倉暗渡」，恐非易事。 相信這次「牛鬼蛇神」們應該都跑不掉了吧？



（教師）

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