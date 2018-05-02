自由開講》「兩岸關係高於外交關係論者」的自虐主義

◎李釋釗

自多明尼加和台灣斷交後，各方輿論不斷。但只要台灣的邦交國一出問題，每次必定出現「雞肋文」，宛如鬼擋牆般，一再重複同樣論點。此一論點是：兩岸關係高於外交作為；問題在兩岸，不在外交。

支持兩岸關係高於外交關係的論者主張，沒有國家會犧牲自身利益，為台灣與中國對抗，這是國際現實。此一派論者高舉馬政府時期的作為指稱，依「兩岸關係位階高於外交工作」理念，積極改善兩岸關係，使雙方停止烽火外交，讓台灣取得更多彈性國際空間。

我國邦交國日益遞減，是受到中國的圍堵和施壓，這已經是全民共同認知的「常識」，實在不需要菁英知識份子不斷「喚醒大家的常識」。

我們實際要問的是，為了突破中國的外交封鎖， 台灣人民 究竟在兩岸關係上， 願意 「付出多大代價」，圖取國際生存空間？這才是問題的真正關鍵。這也是一群自是菁英階層的知識分子不敢明目張膽地告訴國人的「貓膩」。

自多明尼加和台灣斷交後，各方輿論不斷。（法新社）

若我們重回馬英九時期的兩岸關係和外交作為，不難發現，在外交上，雖然號稱「外交休兵」，但中國已經透過馬政府的「外交休兵」策略，暗自在我國的邦交國插旗，甚至大興土木，透過大舉投資和建設，讓我邦交國國對中國日益產生依賴感。

故此，即便馬政府所稱的「外交休兵」，從北京當局角度來看，只是讓中國的外交工作「化明為暗」，提供了我國邦交國左右逢源的絕佳機會，進而豢養出過去三年來，三個邦交國敢和台灣翻臉不認人的底氣。

若審視國內民間輿情，少掉邦交國真衝擊了台灣民心士氣？剛開始確實會。但國人的「邊際恐懼」反而因中國的鯨吞蠶食，正在不斷遞減中。更多的是，「台灣終於少掉一個被當凱子機會的國家」的那種情緒油然而生。當然，這種情緒是「兩岸關係高於外交關係」派所不屑、甚至鄙視的。

回顧馬政府時期的兩岸關係，當時，台灣民心無不瀰漫著一股「在中共面前，台灣節節敗退」的恐慌感。尤其在面對中共施壓的「一中原則」大旗下，馬政府幾乎毫無抵抗能力。據聞，中共不斷向馬政府施壓要開放「兩岸媒體常駐」和「兩岸互設常駐機構」，陸委會也曾面臨極大壓力，差點就予以放行。

在2016年的「馬習會」上，馬英九更在習近平面前，加碼附和中方「一個中國原則的九二共識」，馬英九在台灣國內喊得震天響的「各表」，完全不敢在習近平面前吭一個字。馬英九既脫稿又失格的隨興演出，連身邊兩岸核心幕僚都不忍卒睹。

在2016年的「馬習會」上，馬英九更在習近平面前，加碼附和中方「一個中國原則的九二共識」，馬英九在台灣國內喊得震天響的「各表」，完全不敢在習近平面前吭一個字。（本報合成）

身為台灣的國家領導人，如此卑躬屈膝的行徑，看在台灣民眾眼裡，國家尊嚴何在？以此論證「兩岸關係高於外交關係」的論點，台灣人民的尊嚴有因此提升嗎？這就是「兩岸關係高於外交關係」的慘痛代價。

「兩岸關係高於外交關係」論者也不應「膝蓋式反應」展現出，「兩岸關係陷入僵局或惡化，必定是台灣政府過錯」的自虐主義。在體會過馬政府處理兩岸關係的慘痛案例後，為了維護國家主權尊嚴和安全，當今政府在兩岸關係上所能承諾的，已經無可退讓。

否則，恐怕連「兩岸關係高於外交關係」派心中那一面「中華民國」的神主牌都將不復存在。這個恐懼，正是中國對台灣的施加的「現在進行式」。這無關藍綠黨派，而是中國共產黨的必然作為。

（兩岸智庫研究員）

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