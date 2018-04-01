自由開講》政府應怎麼做才能凝聚國家認同？

◎郭靖

有網友說，每次看郭靖/展昭這些象牙塔裡面的井底之蛙論點，初看似有理，實則不勘檢驗，舉例：如第一，再兩顆沒彈頭飛彈發射越海，商人與外資信心能撐多久？攻城為下，攻心為上其一；第二，敵國要打你會在媒體告知暴露戰術讓你有因應時間？所以本文是假情報真分析，有無參考價值？另外不要太相信美國日本，當年南越戰爭與柬埔寨戰爭都足借鏡！

這位網友可知，再兩顆沒彈頭飛彈發射越海，商人與外資信心能撐多久？以前多次的台海危機不是都撐過去了嗎？兩蔣時代，一年到頭想「反攻大陸，消滅共匪」，而且也多次派兵或情治人員去偷襲或顛覆人家嗎？中共又能奈何？

筆者何嘗不知「會吠的狗不會咬人」？只是想勸告兩岸那些惟恐天下不亂的統派人士，應正視自由與民主的價值，否則即使「斬首」小英總統又如何？畢竟台灣總統是民選，不是萬年獨裁者，沒有那麼重要。台灣該重視的是軍隊國家化與兵役制度，畢竟國家認同錯亂者，就如同那些退將一樣的荒唐，沒有國家觀念，只會當令人討厭的「米蟲」，而只靠高薪與高福利所募來的兵，也多半是「媽寶」，不能作戰。

國家認同錯亂者？！圖為日前統派團體抗議日本驅趕台灣違規漁船，請求中國解放軍保護。（資料照）

台灣不是美國，有眾多企業家與上班族可以繳稅給政府招募足夠的職業軍人，否則財政遲早被拖垮。台灣比較像以色列或瑞士，理應實施徵兵制，才足以保家衛國，更重要的是要讓人人以服兵役為榮。以前國民黨政府為了選票以維護自己的利益，所以實施募兵制，卻始終募不到足夠兵員，原因無它，是國家認同出問題。如今小英政府似乎也是「蕭規趙隨」，無可指望。

試問，我們軍隊還將獨裁者當革命導師，將自己黨的主義與思想當作軍人精神領導，則當職業軍人又有何榮譽可言？又如何募到足夠基層幹部？歐美國家的軍校教育會這樣做嗎？當年孫立人為何去唸維吉尼亞而不是去唸黃埔軍校？不言可喻。如果當年孫立人去唸黃埔，日後可能成為長勝將軍嗎？當年緬甸戰役能如此輝煌嗎？當年聽信蔣介石命令選擇野人山撤退的是黃埔一期畢業生杜某人，結果八萬大軍折損八成在叢林中，而選擇向西撤退到印度的孫立人部隊，則毫髮無傷，可見黃埔的訓練有多窩囊！

政府應怎麼做才能凝聚國家認同呢？效法德國與以色列，內政上應落實轉型正義，撤走獨裁者銅像與肖像，教育上要求各校老師常帶學生參觀二二八紀念館或人權博物館，這樣才能讓師生有危機意識與國家認同，日後才能以從軍保衛國家為榮，否則只是花錢募兵，效果很有限。

瑞士也是由多國籍與多民族的人組成，比台灣更複雜，主要有法、德、意三族，然而他們民眾沒有人表示應與誰統一，而是因為認同自己的生活方式，進而形成統一的國家認同，所以二戰時連希特勒或墨索里尼都奈何他不得，也因此戰後贏得國際社會的尊重與肯定。瑞士的民族組成與台灣不是很相似嗎？瑞士民眾也都是很久以前從周邊國家移民而入，人家卻衍生自己的國家認同，台灣為何不行？國家認同不是只有血緣與文化，更重要的是自己的生活方式。

反觀台灣，有一小撮人大半輩子生活在台灣，數十年來從未打過戰，長期受台灣人供養，卻無感恩之心，整天胳臂往外彎，不認同這塊土地與人民也罷，還企圖「引狼入室」，存心破壞台灣的團結與生活方式，這些人實在不如瑞士人，更不如以色列人，因為瑞士與以色列人都是全民皆兵，且人人以當兵為榮，不計較薪水，更不會將殺無辜人民如麻的獨裁者當偶像，並將某一黨的圖騰當作國家的圖騰，人人把自己當作國家的主人而非奴隸，把自己所住的地方當做家園而非旅館，所以戰鬥力極強。

瑞士與以色列軍人沒有天殺的十八趴優惠利息可領，所得還要繳稅，人人以當兵捍衛家園為榮，台灣實在應該以瑞士和以色列為師，則何患民眾不願意當兵或募不到兵員？若想做到這一點，則教育部應要求各中小學老師，每一學期至少帶學生去參觀各地區的二二八事件與白色恐怖紀念館，並列入考評項目之一，同時政府應實施徵兵制而非募兵制。

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com