自由開講》面對國際紛擾的情勢 蔡總統有他的一手

魏國浩

台灣與中國之間的關係，其實是國際情勢的一個縮影，原因無他，二次大戰後形成的民主共產兩方對抗，間接促成了美國以台灣在內的「第一島鏈」來圍堵蘇聯與中共勢力的擴張，儘管冷戰早已結束，蘇聯早已解體，但面對中國大陸近年來的快速擴張，這樣的圍堵態勢並沒有太多改變，只不過從美蘇對抗，轉變成美中對抗罷了，也因此台灣作為一個支點的角色，只要一方嘗試破壞關係的平衡，則另一方必定施加反向的壓力來遏止情勢的傾斜，這就是台灣國際壓力的主要來源。

自川普上任以來，美國一改之前對中的態度，從白宮新任官員大多數換成對中鷹派，以及近兩年內，日本通過了新版的安保法，徹底賦予日本自衛隊向海外出兵的權利來看，加上美國正式對中國開啟貿易戰爭等作為來看，中國當然必須有所反應，故而近期內接連在華南沿海實施軍演，其用意就是向美國為首的陣營發出反擊的訊息，同時也藉以轉移中國國內的政治壓力。面對這樣的事態，台灣當然無法置身事外，雖然蔡總統於軍演時期出訪史瓦濟蘭，然而作為三軍統帥，蔡總統也於近日內登艦出海，對於國軍實施「備戰抽測」，藉以展示我國的軍事實力，同時也希冀能安定台灣內部的民心。

蔡總統也於近日內登艦出海，對於國軍實施「備戰抽測」，藉以展示我國的軍事實力，同時也希冀能安定台灣內部的民心。（資料照）

而部分國民黨為首的名嘴與政治人物，也沒有放過這個好時機，頻頻地將總統出訪與不重視台海情勢畫上等號藉以攻擊執政黨，甚至認為我方採取的舉動是沒有讀懂中國釋放的訊息，同時也認為中國的軍演，實際上是針對民進黨政府而來，儘管這樣的論述相當的沒有邏輯，然而對於一般大眾來說，對於最近一連串的事件，真正的看法為何，恐怕才是各黨應該要關心的。

我們以昨日兩岸政策協會公布的民調數據來看，有關中國福建軍事演習的看法，48.0%民眾認為此次演習是針對台灣的文攻武嚇，36.7%民眾認為是例行性的軍事演習，因此這邊可以了解到，大多數台灣人民其實是分辨得出中國的舉動背後的動機是否對台灣具有針對性，而以這個問題的結果來看，蔡總統採取行動作為回應的正當性，其實相當足夠。

順著這個理路，對於蔡總統採取的行動，民眾的感覺是什麼呢？在因應福建軍演，蔡英文總統下達「備戰抽測」命令，親自登艦出海進行海空聯合操演是否適當的問題上，有54.1%民眾認為這樣的作法適當，36.1%民眾持相反意見，另外，支持蔡英文總統登艦作法民眾佔56.0%，不支持者佔37.4%，以這樣的結果來看，台灣民眾其實是相當支持蔡總統的這一行動的，甚至在「戰備抽測是否對中國挑釁」這個問題上，有高達64.1%民眾不同意這種說法，顯見台灣人民已經漸漸地對於部分泛藍的「恐中」政治言論產生免疫，這其實就是台灣自體性的一個展現。

此外，這份民調的結果也顯示，在外交事務表現方面，滿意蔡英文總統表現的民眾佔49.5%，同時，51.4%民眾認為蔡英文總統四次出訪對鞏固邦交國有幫助，有49.5%民眾支持蔡英文總統兩岸關係立場與處理方式，就這個結果來分析，在外交與兩岸事務上，蔡總統的表現，台灣人民大多數是滿意的，也相當程度的證明了相關泛藍人士一直以來鼓吹的「我們才是兩岸與外交專家」的論點，完全是一場虛妄。

最後，綜觀這份民調的結果，目前蔡總統在國防外交，以及兩岸事務上所採取的路線，基本上是可被人民所接受的，俗云「兩大之中難為小」，面對美中日益升高的緊張態勢，台灣身處其中，要能保持平衡，同時還保存本身的主體性，沒有一定的戰略高度，是很難做到的，就這一點來看，我們必須要給蔡總統一些掌聲。而台灣最大的武器，其實就是我們的民主制度，與自由開放的社會，因此儘管內部時常有部分不同立場的人士意圖以政治鬥爭的手段分化並干擾台灣人民的團結，卻能夠持續地在國際上扮演好自身的角色，台灣人民確實不必妄自菲薄，畢竟從這塊島嶼過往的歷史來看，可以在不同大國勢力夾縫中，取得今天的經濟發展與社會進步成就，沒有過人的勇氣與智慧，也是做不到的。

（智庫研究員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com