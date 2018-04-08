自由開講》論大觀社區住戶的抗爭

◎陳振

「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕自焚29週年，鄭南榕基金會昨天（7日）上午在新北市金寶山「自由之翼墓園」舉行追思會。總統蔡英文前往參加，大觀自救會成員到場抗議。蔡總統致詞時，大觀社區拆遷自救會成員手舉布條大喊「反迫遷，護大觀」。

總統蔡英文7日出席「鄭南榕殉道29週年追思紀念會 」。（資料照）

位在板橋浮洲地區的大觀社區，近來面臨強拆壓力，由於該地居民長期佔用國有地，遭退輔會起訴，並經法院判決三審定讞，大觀社區居民須拆屋還地。不過居民認為，大觀社區的成因有其歷史脈絡，政府應保障他們的居住權，因此展開抗爭，要求原地續住。

大觀社區的前身是婦聯一村附屬的福利中心市場，民國46年間，婦聯會利用陸軍總司令部購得的板橋浮洲大觀地區土地，成立婦聯一村，並興建600戶眷舍，48年間應眷村居民生活需求，婦聯一村自治會於週邊招商成立福利中心市場，這也就是大觀社區最初的模樣。 這些透過招商而來的人，以每月固定繳付租金的方式，向婦聯一村自治會承租土地，至於房屋的興建，則由雙方共同出資完成。

民國52年葛樂禮颱風水患，政府為安置眷戶，婦聯一村集體遷村，但由於福利中心市場並非眷村，未受到安置，該地住戶便留下來居住或繼續營業，至此由福利中心市場轉變為大觀社區。為何婦聯會可以利用陸軍總司令部購得的板橋浮洲大觀地區土地？屬於陸軍總司令部又有何特權擁有此一土地？原始土地是否如同以前國民黨的中央黨部，是從日本政府接收而來後變成國民黨的黨產？

歷年來，國防部進行眷村改建，花了好幾千億，幾乎是半買半送，特別是一些將官，人人可以分配到上億豪宅，自己因房子太多不住而賣給民間人士，無不撈得「油水水」。國防部與婦聯會只圖利擁有國民黨籍的眷村住戶，完全沒有照顧到這些透過招商而來的台灣人，是否大小眼？

國防部與婦聯會只圖利擁有國民黨籍的眷村住戶，完全沒有照顧到這些透過招商而來的台灣人，是否大小眼？圖為今年3月24日【迫遷橫行，大觀恨行】大遊行。（大觀事件-Daguan Homeless臉書）

反觀大觀社區都是從中南部移民來北部的台灣人，榮民居然能賣房子給他們，卻只有房屋所有權，沒有土地所有權，也沒有眷村居民的特權可以改建，分明大小眼。難道只有眷村居民有特權嗎？這不是欺負台灣人是甚麼？難道國民黨、國防部與婦聯會能卸責嗎？

（教師）

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