自由開講》國際社會需要台灣參加世界衛生組織

◎郭正光

中國需要停止在攸關台灣人民生命議題上玩弄政治手段



於日本爆發的麻疹疫情導致南台灣高雄超過3500人需要接受隔離觀察，目前已有二十多例確認感染這個傳染性極高的疾病。麻疹的典型症狀包含高燒不退，皮膚出現紅疹，嬰幼兒感染甚至可能有致命危險。



此外，去年二月美國的疾病管制中心（CDC）確認台灣第一起感染禽流感（H7N9）死亡病例。在這之前，位於南台灣的一個火雞養殖場也被測出具有高感染性的禽流感病株。



十五年前，台灣與美國的密切合作促成了美國疾病管制中心成功地阻止嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在台灣繼續擴散。與此同時，中國刻意隱匿病情長達數個月，最後導致七千人以上感染，並造成648人死亡。



台灣不僅反應迅速並提供國際衛生社群珍貴的治療資訊。台灣擁有絕佳的研究人類及動物健康的人才，完整資料蒐集及完善的隔離和治療機構。國際社會可透過世界衛生組織獲取台灣高品質的醫療資訊，協助全球衛生單位有效的對抗各種疾病。因為疾病的傳播不受國家邊界的限制，健康議題也不限於一國之境內。因此，讓台灣成為世界衛生組織的一員對於美國及世界其他國家都具有重要的意義。



我們對於中國不斷以政治干預健康的手段感到憤怒，中國不只阻止台灣加入世界衛生組織，並再度阻擋台灣參加於今年五月份於瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會。

中國需要停止在攸關台灣人民生命議題上玩弄政治手段！（資料照）



試想如果再度有感染麻疹甚至SARS的旅客在台北登機，在我居住的城市休士頓下機，或是旅行到紐約，亞特蘭大，華盛頓特區或上海，這可能造成另一場疾病浩劫。這一切都歸因於中國以政治手段操弄台灣及世界各國人民的生命健康安全。 我們FAPA因此建議美國國務院應該明確的告訴中國：如果中國不讓台灣參加下個月於日內瓦召開的世界衛生大會，華盛頓應派美國衛生部長Alex Azar到台灣，研究享譽世界的台灣全民健康保險。讓中國做出二選一的決定。



美國參眾兩院長年來不分黨派堅定支持台灣參加世界衛生組織。一項支持台灣參加世界衛生組織的法案已經在眾議院通過，參議院也引進類似法案。但是美國能做的有限，畢竟不是美國能全權做主台灣是否能加入世衛。非常諷刺的是，這似乎也不是世衛組織自己能決定的。我們曾經問過當時任世衛總幹事的格羅‧哈萊姆‧布倫特蘭博士，為何她不讓台灣參加世衛。她的回答是我們找錯抗議對象，台灣應該與中國雙方協商解決這個問題。



台灣必須年復一年的申請加入世衛，才能讓全世界知道，將兩千三百萬台灣人民的健康與性命安全排除在世衛組織之外有多不合理。成為世衛組織的一員不是一項特權，而是台灣及所有國家的基本需求。不僅對台灣有必要，對世界其他國家也有必要。

台灣應組建一個願意幫助台灣加入世衛的聯盟，成員由親台友邦組成，例如美國﹑日本﹑加拿大﹑澳洲等，並組織這些盟友們一起對抗中國的各種政治干預手段。這個策略方法不僅適用台灣加入世衛，也適用於台灣加入國際民航組織和國際刑警組織的行動。



過去數十年間台灣始終被拒於各種國際組織之外，現在應是時候讓台灣的兩千三百萬人參加這些國際組織，獲得他們應有的各項權利。

（台灣人公共事務會會長）

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