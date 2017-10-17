自由開講》當「救國團」不再反共了？！

陳振

據報導，救國團主任月薪十八萬，年終獎金五個月，年薪可能超過三百萬，比部會首長還高，退休後可能也領十八趴。

據報導，救國團主任月薪十八萬，年終獎金五個月。（報社資料照）

救國團原名是中國青年救國團，簡稱救國團、中國救國團，為中華民國的社團法人組織。1952年成立的最初名為中國青年反共救國團，隸屬於中華民國國防部總政治部，由中華民國總統蔣中正兼任團長，蔣經國為首位主任，當時為帶有中央政府官方色彩的政治性組織，1969年脫離國防部，1989年，救國團改向內政部及臺北地方法院申請、登記為：「教育性、服務性與公益性之社團法人，服務對象主體是大專院校、高中職的學生。」2000年更名為中國青年救國團。如今，救國團的工作還包括接待遊客以及個人教育進修活動。

救國團不再反共，畢竟前總政治部主任都投共了，但持續洗腦「統一」的教育工作並未終止，此種單位與希特勒的青年團與中共的共青團有何兩樣？都是假「救國」之名，行洗腦之實，多年來包山包海，壟斷資源，不知賺了多少錢，多半中飽私囊，否則既然是公益團體，為何主任可以「吃香喝辣」，領那麼多薪水？其餘委員們應該也不少。此外，救國團每年可能還有政府鉅額補助。

台灣原本與中國無冤無仇，只因與中共為敵的國民黨逃難來台，台灣人連帶受災殃。國民黨為了反共，裹脅台灣民眾與他們一起去反共，特別是針對年輕人設了救國團這樣的組織，洗腦年輕人跟他們一起去反共，可說很不道德。

如今發現，救國團主任月薪居然高達十八萬，年終獎金五個月，實令人大開眼界！內政部能袖手旁觀嗎？

（教師）

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