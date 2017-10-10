自由廣場》院士設陷阱，媒體跳坑？

◎ 吳海瑞

中研院日前舉行「臺灣經濟競爭與成長策略政策建議」記者會，聯合報以《三隻經濟黑手 台灣再陷失落的十年》頭條報導(https://udn.com/news/story/7238/2742247)，另些媒體則引用發表人之一王平院士的談話，以《台灣恐落入「中所得陷阱」》、《深陷在「中所得陷阱」中的台灣？》大作文章。

所謂「中所得（中等收入）陷阱」，是指一個國家的人均收入達到世界中等水平之後（約為一萬美元），若因工資上漲等成本因素，相對競爭對手不利，而又未及時進行產業升級時，成長將會停滯。

根據ＩＭＦ的統計，台灣二○一六年的人均ＧＤＰ是二．二五萬美元，韓國是二．七五萬美元，中國僅八千一百美元。中國會不會陷入中所得陷阱，一直是中國經濟學家所擔憂和論辯的。中研院院士朱雲漢評論《中國大陸掉進中等收入陷阱？》（天下雜誌五六六期），曾談到日本與東亞四小龍，是少數能突破「中等收入陷阱」的幸運兒（按，台、韓人均ＧＤＰ分別在一九九二、一九九四年超過一萬美元）。以此來看王平用「中所得陷阱」論台灣處境，頗有危言聳聽的味道。

今年四月十七日，日經新聞網《韓國和台灣快要掉進「高所得陷阱」》評論指出：台灣與南韓在一九八○年代後期至九○年代初期實現了政治民主化，轉向提高附加價值的經濟，發展半導體等高科技產業，順利避開了「中所得陷阱」。不過，兩國接下來可能因為高大學升學率（日本五十％，韓國七十％，台灣九十％以上）和高齡化，而面臨所謂「高所得陷阱」的成長停滯。

作者認為最佳解決之道唯有技術革新來提高生產效率，但這是最難做到的。因為在達到中等收入之前還能參考高收入國家或地區的成長模式，而到了高收入水平，就必須自主創造成長模式。從過去日本「失去的二十年」這一長期停滯期來看，韓國和台灣也正在步入不是政治領袖更迭、稍微運用政策手段就能確保經濟成長的時代。如果一直被中等收入的意識束縛，不管是誰成為政治領導者（台灣讀者應當可以解讀為不論是統派或獨派），都無法應對不斷逼近的高收入陷阱。

這段談話，比中研院的白皮書更受用，而記者會上批判台灣對中國過度保守是落入陷阱的三大黑手，其實官網上一百多頁的報告隻字未提，反倒論及面對紅色供應鏈崛起，應多方布局新興市場（如：印度、東南亞等），打造台灣的「彩色半導體生態」。

發表人脫「稿」（原報告）演出，另闢蹊徑談台灣陷入「中所得陷阱」，與這段日子以來，包含台積電與華邦電兩家公司各幾千億的投資，所逐漸建構起來的經濟信心，不知道是否有特別的關係？這個「陷阱」，恐怕才是閱聽人和蔡政府要小心的。

（作者為上市公司專業經理人）

王平院士有失偏頗

◎ 林修正

中央研究院憂心經濟持續惡化，發表「臺灣經濟競爭與成長策略政策建議」，由王平院士等人主持報告。據媒體報導，王院士直指「法律」、「環評」、「對大陸過度保守」為三隻黑手。並且認為「如果這幾年沒有奮發圖強，很可能大陸、印度以及其他歐洲國家都會超越台灣。」

關於大陸政策的講法有失偏頗。查主計總處「國民所得統計常用資料」，經濟成長率一欄，經我們計算，李登輝前執政時期的年平均成長率是六．七九％（一九八九年到二○○○年）；阿扁時期年平均成長率是四．四％（從二○○一年到二○○八年）；而馬英九時期的年平均成長率是二．九二％（二○○九年到二○一六年）。他們對中國的經濟政策，則從李登輝「戒急用忍」，陳水扁「積極開放，有效管理」、「積極管理，有效開放」到馬英九簽署幾乎與中國香港那種「內地與香港關於建立更緊密經貿關係安排」（ＣＥＰＡ）相似的ＥＣＦＡ，乃至要簽署服貿協定、貨貿協定等，一步步與中國經濟高度整合。這種向中國開放的政策趨勢，卻讓經濟成長率下降到馬英九的二．九二％。台灣到底是「對大陸過度保守」，還是過分緊密呢？該文讚譽高經濟成長的韓國、新加坡，其與中國的關係，遠不如台灣、香港。

至於王院士說台灣「這幾年沒有奮發圖強」，中國、印度會超越台灣，那可能多慮。中國、印度的平均國民所得若如台灣，中國的平均國民所得是現在的二．五倍，印度是十三倍多，考慮他們龐大的人口消費對地球的壓力，這可能嗎？更不用說是超越台灣了。

至於王院士說：「台灣時常陷入『赤色恐怖』，對兩岸關係過度緊張，總是以政治思維來看待兩岸關係，忽略了經濟層面的考量。」我想世界各國對有敵意國家都有戒心，更何況有領土野心！貴為中央研究院院士，應該要瞭解。

（作者為科大副教授，台北市民）