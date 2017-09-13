自由開講》李來希，你好意思說李明哲是小孬孬？！

邱風

《很多很多的人都只願在台灣當大英雄不願到中國大陸去當小孬孬》

李來希在 （「軍公教網路之聲直播電台」） 直播中酸李明哲，要宣揚台獨在台灣講講就好，「沒那個屁股就不要吃那個瀉藥」，搞台獨必須帶種，被威脅就認罪，不要像小孬孬一樣。

李來希在 （「軍公教網路之聲直播電台」） 直播中酸李明哲。（報社合成照／秒拍）

不管是真認罪還是被認罪，李明哲在中國法庭認罪，當然多少會給人不夠帶種的印象。但是我們也要易地而處，設身處地來思考此事。李來希及其同道同夥在台灣反年改可說肆無忌憚、膽大包天；他要捫心自問一下：他或他們能這樣在中國搞反年改，能同樣在中國搞造反反對反抗嗎？

李來希們他們的反年改打官員立委堵蔡英文要拔菜要讓反抗造反動作遍地開花。凡此行動動作，以中國的法律言語來說，就是顛覆國家政權。但是李來希們搞顛覆搞了幾個月甚至一年多也沒有被逮補被羈押。他在台灣猛搞顛覆卻可免被逮補被羈押，如他在中國在大陸可以享有這種人權特權優惠嗎？

大陸軍公教勞工也有退休金方面的問題或不平、不滿；但那邊沒有李來希們去搞反動搞造反，因為不能搞不敢搞也搞不起來。真的搞就會進入牢獄。所以李來希或李來希們身在台灣可說是很有福氣的。不過有福氣一味說風涼話譏諷李明哲也不大好。

另外有一點李的說法也不怎麼正確。他說李明哲在大陸搞台獨，其實從他被指控的罪狀罪行看來，他是在大陸宣揚民主政治政黨政治，抱著讓中國走向民主自由的理想。他不是搞台獨，搞台獨是要在台灣搞的，怎麼會在大陸在中國搞？但不管怎麼說，李來希認為李明哲是小孬孬，那麼大英雄大豪傑李來希何不到中國到大陸去發揮去施展才智能力，幫忙需要幫忙幫助的軍公教或勞工？

人權工作者李明哲，在中國「被認罪」引起國際議論，行政院長賴清德認為，一個NGO的人權工作者，怎麼會有能力顛覆中國政權，中國的作法令人遺憾；台北市長柯文哲也說，台灣和中國的價值差太遠，難怪台灣人民會越跑越遠。事實上，中國引用的顛覆國家政權罪和國民黨統治台灣，所祭出的懲治叛亂條例，手法如出一轍。賴清德說法比較持平、比較真實。柯市長說台灣和中國的價值差太遠，難怪台灣人民會越跑越遠，這說法有些空洞、混淆不清。不是價值差太遠而是法律政治體制的不同。至於價值，黃金美鈔兩岸都愛都喜歡，美女俊男兩岸都欣賞愛慕。主要差異在法律政治體制，簡單說就是民主不民主。

台灣天天、時時都有人造反，反東反西堵菜拔菜揮五星旗台灣旗或把旗子丟到垃圾桶裡。威脅侮辱國家元首或拔旗換旗易幟，而且還定期顛覆國家政權定期選舉總統…。台灣時時有陳抗活動、抗爭行動，有定期選舉以更換官員首長總統國家領導人等等；也就是說人民經常都在顛覆國家政權，以確保國家人民能安全無虞、安居樂業，國家政權能永續永固、生生不息。

在中國這是顛覆政權是反革命，但在台灣沒事，不會因此被逮捕羈押坐牢，而在大陸在中國必難逃牢獄之災。所以很多很多的人都只願在台灣當大英雄不願到中國大陸去當小孬孬。

（退休教師）

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