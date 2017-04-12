自由開講》從李明哲事件揭開面具下的中國

黃鈺傑

NGO人權工作者李明哲至今「被失蹤」已有二十多天，這中間中國不僅未提供台灣任何有關李明哲的消息，也未透漏犯罪細節，僅表示其涉嫌從事危害國家安全活動而被逮，甚至在幾天前，李明哲妻子欲前往中國營救丈夫時，卻遭中國註銷台胞證而無法成行，以致無法前往探視丈夫，中國如此藐視人權、極不人道之作法，實在令我無法苟同，甚至感到不齒。

NGO人權工作者李明哲至今「被失蹤」已有二十多天。（記者姚介修攝）

中國不重視人權、藐視人道已不是一兩天的事，李明哲也並不是第一個「被失蹤」的案例，在2015年香港銅鑼灣書店也有類似「被失蹤」的案例。似乎只要是維權人士，宣揚自由民主的可貴，亦或是發表人性尊嚴的言論，就會被莫名的逮捕、消失。如此的欲加之罪，更顯得中國為了控制人民思想，而用盡各種手段來達到極權專制、鞏固政權之目的。

近年來，兩岸關係發展似乎有越趨和緩的跡象，中國也多次強調「兩岸一家親」，然而卻屢屢發生類似李明哲的案例，這何不諷刺嗎?這攸關到台人赴中國的安全，也許，下一個「被失蹤」可能就是身邊的你、我，中國這樣分化的作法，不僅無法增強台灣人對中國的認同感，反而更容易破壞兩岸關係、甚至是讓台灣更加的疏離中國。

人權、人道是近年來各國相當重視的民權，然而中國卻不斷的挑戰、破壞這個原則，這樣的行為是世界各國都無法接受的，更有失泱泱大國的氣度，也凸顯了中國政府的悲哀。

透過這個事件，可以讓台灣人更加的看清面具下的中國，也希望政府除了嚴正譴責中國的行為外，能有更積極的作為，保障台灣人的權利、以免日後有更多類似的事件重演。

（作者為大學生）

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