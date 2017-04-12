自由開講》敘國飛彈事件可能帶出的「美中台情勢」？

謝政霖

近日國際情勢詭譎，６日，美國發射５９發飛彈轟炸敘政府軍基地。此攻擊旋即引來俄羅斯的批評。俄方也表示會持續支持敘政府。同時間的「川習會」因此次事件話題性相對較少，並就７日落幕後的結果看來，中國並未在這次首腦會談中得出多少成果。但同一時間，美俄此時在敘國問題上交惡是否會給美中台帶來新的問題？

中國在會中不斷重申「一個中國」等等老掉牙的名詞，美國則未提台灣一字。就我看來，川習會後，中國除了政經上都未有成果，此時的敘國飛彈事件，可能會讓美中關係有新變化，俄國針對敘國飛彈事件批評美國，兩國關係勢必會持續冷凍，而中國可能就此事從中獲取政治利益。

俄國針對敘國飛彈事件批評美國，兩國關係勢必會持續冷凍，而中國可能就此事從中獲取政治利益。（AFP）

而中國的最大政治利益就是台灣問題，美國在川普上台之後，不斷對中國發出警訊，包括美國自己解釋的一中政策，加重貿易關稅等等。但若美國需要一個強而有力的盟友來協助對抗俄國呢，那前述的反制中國的手段可能會暫緩或是廢止。

中國向來親俄，在敘國問題上也傾向支持敘政府。若要中方在敘國問題上轉而中立或是偏美方的話勢必需要拿出相應代價。而台灣可能就是那枚籌碼，川普為商人出身及上任以來許多不按常理的舉動，台灣利益可能會遭到放棄，例如有限度的承認中國的一中政策亦或是暫緩軍售案，前陣子的潛艦國造案的技術支援可能性也會消失。而這一切會不會成真，端看敘國情勢和川普的決策團隊了。

我國政府對７日結束的川普會中，美方不提台灣的舉動予以肯定。但中國會就此善罷甘休嗎？也有可能親自找上美國密談中國在敘國戰爭中的立場。進而主動要求台灣利益。政府在對美方對應稱許之際，應當做好全面準備因應中國野心，畢竟前陣子剛有民進黨人員在中被捕而已。對中行動應當更加注意。

（作者為大學生）

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