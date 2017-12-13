自由開講》這部憲法現在還值幾毛錢？

◎陳振

日前馬英九至東吳大學演講，他表示：「兩岸要不要統一， 應該由兩岸人民來決定」，台灣人民現在不太可能同意， 就要維持現狀繼續交流，兩岸要統一，不光是和平、還要民主， 不能強迫，不能命令誰要同意誰。

前總統馬英九12日前往東吳大學法學院，以「從「外交休克」到「外交休兵」─從「漢賊不兩立」到「兩岸不對立」」為題進行演講。（資料照，記者叢昌瑾攝）



對於學生提問與中國領導人習近平在「馬習會」上的對話，馬表示， 他對習近平說，「一中各表」不會表到兩個中國、一中一台、 台灣獨立，因為這是中華民國憲法不允許的。 民進黨發言人林琮盛批，馬英九的說法背離當今台灣主流民意。



馬英九是否也可以將這番話對新加坡人說？ 是否也可以將這番話對美國人說？ 是否也可以對與中國鄰近的周邊國家這樣說？ 中國人民都沒有選舉權，尚且無法選擇自己所喜歡的民代， 各地縣市首長與政府，怎麼有辦法決定「兩岸要不要統一」 這麼高層次的問題？



他這番話如果說給其哈佛大學老師孔榮傑聽，後者會做何感想？ 是否會後悔當初讓他畢業？換個角度， 家長是否有資格對已結婚的兒子說， 你是否要與我們住在同一屋簷下，應由我們一起決定， 不是你能作主？以後你要做甚麼重大決定都要與我們商量？



中華民國憲法規定，主權與領土及於全中國，包括蒙古國、 黑龍江以北與烏蘇里江以東的土地， 比中華人民共和國的主權還廣大許多， 不知蒙古國與俄羅斯總統會做何感想？這部憲法現在還值幾毛錢？ 誰鳥你？誰不知這部憲法是你國民黨王大娘的「裹腳布」， 以做為自己萬年統治的「合法」基礎？



為何馬英九卸任後可以到處演講，高談政治與兩岸問題， 扁就是不行？公道嗎？是否欺人太甚？誰相信你會比扁清廉多少？ 曾經答應的黨產歸零呢？曾經答應的「六三三」做不到就減薪呢？

（教師）

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