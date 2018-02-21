自由開講》來自中國人的紅包：具有「中國特色」的震災捐款

◎事情不能只看表面
此次花蓮震災，國際社會紛紛慷慨解囊，捐款相助。在311大地震時受過台灣幫助的日本也在第一時間分別由官方與民間捐贈善款，甚至還有日本網友表示「快！捐款窗口在哪」「換我們報恩了」
國際社會不管是政府、企業還是個人捐款，多半是捐至政府或官方專戶（但也有部分本土企業如聯發科是直接協助受災戶安置）
雅虎日本 為花蓮強震開設募捐專頁，目前已超過15萬人慷慨解囊。（圖擷取自雅虎日本）
不過宣稱「兩岸一家親」的中國，雖然也由國台辦表達關心，但卻是試圖繞過中央政府，想直接與花蓮縣政府接洽另一方面，捐款的方式也很特別，是將一千萬捐款委由統一促進黨總裁「白狼」張安樂發放一人一萬元，共一千份的紅包。
就中國的統戰手段而言，除了隱晦的中資金流之外，這代表了較為直接、公開的一種方式，目的在籠絡人心；同時，除了國民黨、傅崐萁等原本的政治代理人之外，這次更毫不隱諱委託統派的張安樂，方式更多管齊下。
撇除中國的捐款背後是否有政治意圖，但這樣儀式性的捐贈「紅包」，就是想讓受災戶或花蓮人認為中國不但真心關心我們，而且還直接把錢交到我們手中，甚至意圖讓人進一步聯想中國政府的作為比台灣的民進黨政府還更好、更大方。
即便是地震這種天災，台灣也還是要面臨「中國因素」。
順便複習一下中國在921時對台灣做了什麼事情：
1. 以主權理由刁難俄羅斯等國救難隊來臺救助
2. 聲稱要經過同意才能讓各國提供協助或捐贈物資給台灣
3. 宣傳兩岸應「三通」，才能讓物資運抵台灣
4. 趁機開立「中國台灣省救災專戶」想藉此向他國宣傳台灣是中國的一省
資料來源
（「事情不能只看表面」紛絲團）
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