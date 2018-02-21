自由開講》來自中國人的紅包：具有「中國特色」的震災捐款

◎事情不能只看表面

此次花蓮震災，國際社會紛紛慷慨解囊，捐款相助。在311大地震時受過台灣幫助的日本也在第一時間分別由官方與民間捐贈善款，甚至還有日本網友表示「快！捐款窗口在哪」「換我們報恩了」

國際社會不管是政府、企業還是個人捐款，多半是捐至政府或官方專戶（但也有部分本土企業如聯發科是直接協助受災戶安置）